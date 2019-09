Le département du Rhône et la maladie d’Alzheimer

Accompagnement individualisé des patients et de leur famille, soutien aux assistants familiaux, dépistage plus précoce, utilisation des nouvelles technologies à domicile pour entraîner la mémoire, information et formation pour une meilleure connaissance de la maladie…

Le Département a mis en place des actions qui s’inscrivent dans le Plan national de lutte contre la maladie d’Alzheimer.

L’espérance de vie a connu une progression formidable tout au long du 20ème siècle en France, passant de 45 ans en 1900 à 79 ans en 2000.

Même si les années gagnées le sont, le plus souvent, en bonne santé, l’apparition des troubles cognitifs pathologiques sont de plus en plus fréquents avec l’avancée en âge.

Ces troubles cognitifs pathologiques dont les 2/3 sont représentées par la maladie d’Alzheimer deviennent un réel problème de santé publique. Cette affection dégénérative du cerveau, qui peut toucher même des personnes dans la « force de l’âge », est devenue, en une dizaine d’années, un nouveau fléau de nos sociétés vieillissantes. C’est pour mettre un terme à l’inexorable progression de la maladie que l’Etat a déclaré la maladie d’Alzheimer grande cause nationale en 2007. Pilote de l’action gérontologique depuis la loi du 13 août 2004, le Département a souhaité développer un plan d’actions dans le cadre de l’année 2007 consacrée à la maladie d’Alzheimer. En s’appuyant sur les MDR labellisées en CLIC de niveau 2 et 3, il joue un rôle moteur dans la coordination gérontologique avec l’appui de l’ensemble des partenaires du secteur médico-social (CCAS, associations, d’aide à domicile, EPHAD etc.) et du secteur sanitaire (hôpitaux et libéraux). Ce réseau fonctionnel assure une cohérence et une pérennité dans la prise en charge des personnes âgées souffrant de démences.

En France

2007, 850 000 cas, en 2020 , 1,3 million cas.

Dans le Rhône

Actuellement, 20 000 personnes seraient touchées,

en 2020, 31 000 personnes seraient touchées.

3,6 % des malades ont moins de 65 ans.

SPECIFICITES DE LA MALADIE

Maladie qui a des conséquences humaines lourdes sur le patient et son entourage.

– Impact économique important

Dépense annuelle individuelle (national) : 22 099 € dont 16 307 € de dépenses médico-sociales (55% à la charge de la famille).

– Maladie insuffisamment dépistée et traitée

½ des patients sont diagnostiqués et ¼ bénéficient d’un traitement.

Même si la durée de vie est variable en fonction de l’âge et de la démence, on peut estimer à environ 13 ans la durée de vie d’une personne démente.

ACTIONS PUBLIQUES – PLANS SUCCESSIFS DE L’ETAT

– Maladie déclarée Grande cause nationale en 2007

– Dernier Plan Alzheimer 2008-2012 en vigueur (création de consultations mémoire, de centre de ressources, programmes de recherche, amélioration de la prise en charge dans les EHPAD, aide aux aidants …. ).

POLITIQUE VOLONTARISTE DU DEPARTEMENT DU RHôNE

– Prise en compte de la dépendance psychique dans les programmes d’actions du schéma gérontologique 2004-2008 (accueil de jour, hébergement temporaire, psychologues dans les établissements, professionnalisation des animateurs, aide au bâti).et dans le futur schéma 2009-2013

– Au quotidien, des équipes médico-sociales formées sur l’ensemble du territoire dans les Maisons du Rhône : réponse à la dépendance par l’ADPA , accompagnement des familles

– Une coordination gérontologique affirmée à travers les Maisons du Rhône centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC) qui permet une meilleure articulation des réponses apportées à la personne âgée et sa famille.

PLAN D’ACTION DU DEPARTEMENT DU RHONE

DES OBJECTIFS

Un plan d’action départemental voté en mars 2007, complété par le rapport d’orientation de la politique gérontologique voté en Juillet 2008, repose sur les objectifs suivants :

– une information renforcée et générale auprès des différents acteurs concernés, pour une meilleure connaissance de la maladie,

– une meilleure prise en compte des besoins des malades et des familles pour des réponses adaptées en développant une démarche-qualité tant à domicile qu’en établissement,

– un partenariat renforcé avec les institutions et les associations concernées par ce problème en renforçant notamment l’articulation entre le secteur sanitaire et médicosocial.

PERSPECTIVES

– Poursuivre l’accompagnement individualisé des patients et de leur famille au travers du dispositif de l’ADPA : élaboration des plans d’aide plus adaptés, accompagnement des familles et développement d’un outil (grille de vulnérabilité) partagé par l’ensemble des acteurs et ayant une fonction d’alerte.

Cet accompagnement s’inscrit dans les missions des MDR labellisées en CLIC.

– Renforcer l’accompagnement des aidants naturels (familiaux et autres)

Développer un programme spécifique de soutien aux aidants qui prenne en compte les conclusions du groupe de réflexion mené par l’UDAF (Union Départementale des Associations Familiales) et les expérimentations menées par la CRAM sur quelques unités territoriales.

– Renforcer les actions d’information grand public pour une meilleure connaissance de la maladie et de ses conséquences.

Dans ce cadre, une action de sensibilisation auprès des collégiens aura lieu, dans un premier temps, auprès du Conseil Général des Jeunes.

Elle associera des professionnels du Département en lien avec l’association France Alzheimer Rhône qui débattront avec les jeunes.

Cette rencontre permettra de faire connaître un ouvrage « la maladie d’Alzheimer expliquée aux enfants » réalisé par l’ADOSEN (Action et Documentation Santé pour l’Education Nationale) et l’association France Alzheimer Rhône. Il est prévu de développer ultérieurement cette action sur les collèges du Rhône