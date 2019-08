Samedi 19 et dimanche 20 septembre, le Département du Rhône participe aux Journées Européennes du Patrimoine et propose aux Lyonnais de découvrir ces monuments qu’ils contemplent généralement de l’extérieur, enfermés dans leur véhicule ou les transports en communs ou qu’ils regardent d’un oeil distrait en passant dans les rues. Ajoutez à la beauté des lieux, la prise en compte des publics à besoins spécifiques, voilà de quoi passer un excellent week-end de découverte.

A L’HôTEL DU DEPARTEMENT-PREFECTURE

Ouverture de 10 h à 18 h. Entrée 29-31 Cours de la Liberté- Lyon 3e

Visite des salons et du bâtiment construit au 19e siècle par Antonin Louvier et de la salle des délibérations du Conseil Général avec sa peinture

monumentale« Aux gloires du Lyonnais et du Beaujolais » réalisée par Louis- Edouard Fournier.

Visites libres : une brochure gratuite permet de découvrir les richesses architecturales de cet édifice inauguré en 1890.

Visites guidées à 10 h 30-14 h-16 h (samedi et dimanche ) d’une durée d’une heure environ. Gratuit. Sans inscription préalable.

Les visites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

« Objets de collection » du Musée des Confluences

Selon un parcours rythmé autour du noir, blanc, couleur, plus de 30 pièces ayant trait aux sciences humaines, de la vie et de la terre seront mises en scène dans les salons. Parmi elles, un léopard de Ceylan, une ammonite de 14 kg, des poteaux

funéraires de Madagascar, un poisson cuirassé, un zèbre, un ours kodiac…

De 9 h à 18 h, avec commentaires à 10 h 30, 14 h, et 16 h lors des visites guidées du bâtiment.



Exposition « Les westerns de Sergio Leone » En accès libre sur les grilles de l’Hôtel du Département, elle est entièrement dédiée aux westerns de Sergio Leone. Issus des films, les photogrammes de l’exposition font la part belle aux icônes de légende (Charles Bronson, Clint Eastwood, James Coburn,

Henry Fonda…) mettent en valeur le sens du cadre, le graphisme et les paysages désolés qui ont fait le style unique d’un metteur en scène adulé par les plus grands noms du cinéma d’aujourd’hui.

Rue Servient et Cours de la Liberté- Exposition financée par le Département dans le cadre du Festival de cinéma Lumière 2009 organisé par l’Institut

Lumière

LE MUSEE DES CONFLUENCES HORS LES MURS

Ouverture de 10 h à 18 h. Local d’information sur le chantier du Musée 86, Quai Perrache – à l’angle du pont Pasteur- 69002 Lyon



Visites libres du local d’information du Musée des Confluences sur le site. Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.

Au rez-de-chaussée, sont présentés le projet culturel, son histoire et les acteurs impliqués dans sa construction. Le premier étage expose la maquette créée par le cabinet d’architecture Coop Himme(l)blau et propose un espace de projection vidéo sur la réalisation du Musée. Le deuxième étage est

consacré aux travaux. Il présente les matériaux choisis pour la construction du Musée, et la terrasse qui surplombe le chantier offre un point de vue privilégié pour suivre son évolution.

AU MUSEE GALLO-ROMAIN DE LYON-FOURVIERE

17, rue Cléberg- Lyon 5e- – Ouverture samedi et dimanche de 10 h à 18 h avec visites libres. Renseignements au 04 72 38 49 30.

« Meurtre à Lugdunum », une histoire à télécharger sur un lecteur MP3 ou sur un téléphone portale depuis le site internet www.musees-gallo-romains.com Un meurtre et un vol ont été commis à Lugdunum il y a 2000 ans ! Il faut retrouver le coupable en parcourant les collections. Il s’agit de la restitution des travaux menés au cours de l’année passée avec les enfants de l’accompagnement scolaire du Secours Catholique. Cette histoire a été imaginée par Adem, Oujdanne, Fetta, Kahina et Mehdi, âgés de 9 à 14 ans et enregistrée avec l’aide de Julien Grosjean, musicien.

Dimanche 20 seulement, de 10 h à 16 h. Pour tous.

Ligne Blanche, spectacle en français oral et Langue des Signes Française

Un spectacle bilingue en français oral et Langue des Signes Française (LSF) pour questionner le rapport que les entendants et les sourds ont avec leur langue, pour provoquer la confrontation entre LSF, la parole, l’écrit, le silence et l’image. “Théâtre Seuil” : un espace intermédiaire entre le dedans et le dehors, une vitrine frontière à travers laquelle l’entendant devient sourd.

Samedi seulement, à 14 h et 16 h30. Aussi ouverts aux spectateurs malentendants.

Visite avec un archéologue

Présentation des fouilles menées sur le site archéologique pour favoriser l’accès à l’actualité de l’archéologie, faite par Benjamin Clément, archéologue.

Pour tous. De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Spectacle dans l’Odéon

Par le groupe Bolibalzac, constitué par les élèves du Collège Honoré de Balzac de Vénissieux.

Pour tous. A 16 h (durée 1 h)

AU MUSEE GALLO-ROMAIN DE ST ROMAIN-EN-GAL-VIENNE

Route départementale 502- – Ouverture samedi et dimanche de 10 h à 18 h avec visites libres. Renseignements au 04 74 53 74 01

Le Musée propose actuellement l’exposition Xanthos du nom d’un des principaux sanctuaire antique de Turquie, pays fait la synthèse originale des

influences perse, hellénistique puis romaine, en particulier dans son architecture religieuse et funéraire. Mais il ouvre aussi ses portes pour un autre regard, une autre manière de voir les collections et les vestiges du site. Plusieurs visites exceptionnelles proposent d’explorer les coulisses du musée avec des professionnels.

Visite guidée de l’atelier de restauration du tableau de Jean Restoud (1737)

Pour tous publics, à 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h (Pas de visite à 17 h le dimanche) – Gratuit-

Visite guidée des réserves archéologiques Pour tous publics. A 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h – Entrée libre

Visite guidée de l’atelier de restauration de mosaïques Pour tous publics. En continu de 10 h à 18 h- Gratuit.

Visites du site archéologique « de la science à la restitution » D’après les fouilles archéologiques et l’étude du mobilier Pour tous publics, à 14 h 30 et 16 h- Entrée libre.

Visite guidée du site archéologique « Au fil de l’eau » Pour tous publics, à 10 h 30 (par la responsable de la mise en valeur du site

le dimanche), 14 h 30 et 16 h- Entrée libre

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES

Ouverture de la section ancienne de 10 h à 18 h – Entrée : 2, chemin de Montauban 69 005 Lyon

Visites pour découvrir l’envers du décor : espaces de conservation, atelier de restauration

Visites guidées : départ toutes les heures de 10 h à 17 h, sur réservation au 04 72 61 04 09.

Visite adaptée pour les malentendants (espaces de conservation, atelier de restauration…) en langue des signes française. Samedi et dimanche à 11 h – Réservations : 04 72 61 04 09

Visite adaptée pour les mal et les non voyants (espaces de conservation, atelier de restauration…). Samedi et dimanche à 12 h – Réservations : 04 72 61 04 09

AU MUSEE DES SAPEURS-POMPIERS DE LYON-RHONE

Ouverture de 10 h à 18 h – Caserne de la Duchère Entrée : 358, avenue de Champagne, Lyon 9e Renseignements: 04 717 54 54 et www.musee-pompiers.asso.fr

250 ans d’histoire, résumés par la présentation de matériels divers, de véhicules, d’habillement, de pompes à bras, la salle des souvenirs et une des

plus importantes collection de casques dans le monde. Atelier de restauration d’engins anciens qui deviennent des oeuvres d’art.