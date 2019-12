Le Delivery robot, bientôt chez vous ?

Toyota présente son “Delivery Robot”. Sa première mission? Aider les personnes à mobilité réduite en ramassant pour elles les objets tombés au sol, ouvrir les portes, sortir les poubelles et apporter des objets. Sa deuxième mission : les flemmards sauront vite la lui trouver ! Le robot reçoit ses ordre par reconnaissance vocale et pose des questions en retour pour savoir exactement où se trouve l’objet qu’il doit rapporter ou ramasser. Pour ce faire, il utilise un détecteur laser et un filtre à particule qui lui permettent de générer une carte du lieu où il se trouve et de déterminer sa position exacte. Ses yeux, en réalité deux caméras, lui donnent une vision stéréoscopique des lieux où il opére.