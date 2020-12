Le Défistival fête le 10e anniversaire de la diversité

Listen to this article Listen to this article





Cette année encore, le collectif CQFD* offre à Paris la grande fêtegratuite de la mixité et de la diversité : le Défistival. Il aura lieule 29 septembre sur le site du Champ de Mars.

L’édition 2012 rend hommage à l’olympisme et au paralympisme mais aussi à l’année européenne du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle. Les talents et les initiatives témoignant que l’agrégation des différences qui enrichissent chaque jour nos vies et notre société y seront célébrés. Plus de10 000 personnes y sont attendues.

Au programme cette année :

• Le village, poumon de la fête parrainé par les entreprises partenaires et associations impliquées, proposera informations, rencontres et animations.

• Le quartier artistique, avec sa galerie éphémère qui abrite artistes et associations créatives. Cette année encore, une performance sera réalisée en temps réel : la création d’un album illustré de10 ans d’émotions et de partage.…

• L’avenue des sports qui permettra de s’initier, en toute sécurité et avec un encadrement professionnel, aux disciplines olympiques et paralympiques en rencontrant des athlètes médaillés, véritables ambassadeurs du sport. Pour la première fois, des démonstrations et des initiations au skate par les plus grands mondiaux auront lieu sur site.

• La Parade des 10 ans, cortège coloré et rythmé de chars et de centaines de danseurs. effectuera une boucle autour du site de la Tour Eiffel.

• Les dialogues en Humanité, tribunes d’échanges et de réflexion, accueillent des experts mais aussi tous ceux que les grandes causes de l’année concernent et mobilisent.

• Les scènes ouvertes et les concerts, qui ponctueront la journée ; une guinguette et un show country vous mettront des fourmis dans les orteils et un concert sur prise clôturera l’anniversaire.

(*) CQFD, association créée en 2003 par Ryadh Sallem, à l’occasion de l’année européenne des personnes handicapées, afin de proposer le Défistival, puis d’autres défis de civilisations comme des publications collectives ou des colloques (musée du Quai Branly,Unesco, salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville de Paris).