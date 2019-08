Le Défistival célèbre la diversité à Paris

Les 16 et 17 septembre, l’association CQFD (Ceux Qui Font le Défistival) organise la 9ème édition du Défistival, un évènement fédérateur qui réunit les personnes handicapées, valides, de toute génération, de tout milieu social et de toute religion. Au programme: expositions, activités artistiques, culturelles et sportives…

Ses conseillers seront présents pour accueillir le public dans un village de rencontres aménagé pour l’occasion. Cet espace d’échanges réunira des acteurs, des associations ou des structures luttant contre les différentes formes de discrimination.

Le traditionnel défilé de la PARA Diversité se tiendra autour du Champ de Mars. Des artistes se succèderont sur scène. Pendant ces deux jours consécutifs de fête, le Défistival ne manquera pas de saluer “l’année européenne du bénévolat/volontariat”, l’année des Outre-Mers et le 40e anniversaire de la Fédération Française du Sport Adapté. En 2010, le Défistival a accueilli 10 000 visiteurs.

Plus d’information sur www.defistival.org