Le déficit de la Sécu pour 2008 s’élève à de 10 milliards d’euros

Le ministère du Budget a annoncé que le déficit de la Sécu pour l’année 2008 s’élève à 10 milliards d’euros . Ces chiffres sont quasi définitifs et montre que la crise économique a rongé les recettes de la Sécu : le ralentissement économique a coûté un milliard d’euros de recettes de cotisations à la Sécu. Selon le gouvernement, la crise coûterait 8 ou 9 milliards en pertes de cotisations en 2009 et le déficit devrait atteindre 17 milliards d’euros.

Et les exonérations de charges sociales n’aident pas. Rappelons qu’en 2008, l’Acoss – la Caisse nationale des Urssaf – a chiffré à 27 milliards d’euros les exonérations de charges sociales, soit plus de 10 % du total des cotisations. En un an, ces exonérations avaient progressé de… 13,6 %.

En 2008 toujours, le rapport de la mission commune Finances et Affaires sociales de l’Assemblée nationale chiffrait à… 50 milliards par an les « niches sociales » en partie ou totalement non soumis aux prélèvements sociaux. Autant de manque à gagner qui n’est pas totalement compensé par l’Etat. Dernières en date, les exonérations liées à la récente loi Tepa – celle sur les heures supplémentaires – représente un manque à gagner de 2,8 milliards pour la Sécu.