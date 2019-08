Le CSA intervient en faveur des aveugles ou mal-voyants

PARIS (AFP) – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a demandé aux chaînes de télévision de rendre certains de leurs programmes accessibles aux aveugles ou mal-voyants avec pour objectif qu’en 2013 les chaînes s’entendent pour répartir ces diffusions sur la semaine. Selon un communiqué publié lundi, le CSA a décidé que TF1, Canal+ et M6 devront “audiodécrire au moins un programme inédit par mois en 2011, et au moins un programme inédit par semaine en 2013”. TMC, qui vient de dépasser 2,5% de part d’audience, “devra commencer à diffuser des programmes en audiodescription dès 2011 pour atteindre un programme par mois en 2013”.

Le CSA demande également aux chaînes de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.

L’audiodescription consiste à décrire les scènes d’un film ou d’un programme par une voix off entre les dialogues, afin d’aider les mal-voyants à une meilleure compréhension.

Un premier bilan doit être dressé en 2013, le CSA n’excluant pas de prendre des dispositions complémentaires, a précisé l’autorité de régulation.

La loi du 5 mars 2009 prévoit l’audiodescription pour les chaînes privées de plus de 2,5% d’audience : TF1, Canal+, M6 et TMC. France Télévisions est régie par son cahier des charges et son contrat d’objectif et de moyen.

Les décisions du CSA ont été prises à l’issue d’une concertation conduite par Christine Kelly, présidente du groupe de travail sur l’accessibilité. Le gouvernement avait demandé au CSA d’émettre des recommandations sur le pourcentage de programmes que les chaînes de télévision, mais aussi les distributeurs de films, seront tenus de proposer en audiodescription.

