Le crédit Agricole lance son deuxième Tour de France des compétences

Le Crédit Agricole organise pour la seconde fois le Tour de France des Compétences du 22 mai au 20 juin à la rencontre du public et des demandeurs d’emploi handicapés.

En 2009, la première édition de cette manifestation originale avait permis de recueillir plus de 750 candidatures. Depuis 2006, le Crédit Agricole a recruté plus de 2 580 collaborateurs handicapés, dont 787 en CDI et 1437 en alternance, ce qui en fait l’un des acteurs les plus engagés dans ce domaine à l’échelle nationale.

Le Tour de France des Compétences a pour ambition d’être un lieu de rencontre, d’échanges, d’information et de recrutement, et de faire connaitre les réalisations du Crédit Agricole et combattre les idées reçues sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap.

A chaque étape, une équipe de collaborateurs locaux du Crédit Agricole s’investit pour animer les échanges. Cette année, l’antenne mobile aux couleurs du Crédit Agricole visitera 35 villes étapes dans toutes les régions de France.

Le Crédit Agricole compte 4 636 collaborateurs en situation de handicap.

L’ensemble du dispositif et toutes les informations sont disponibles sur le site internet : www.touteslescompetences.fr