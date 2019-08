Le Conseil général des Hauts-de-Seine recrute 200 assistants familiaux dans toute la France

A partir du 6 octobre, le Conseil général des Hauts-de-Seine reconduit sa campagne de recrutement d’assistants familiaux pour les Hauts-de-Seine. Cette campagne, composée de 450 panneaux d’affichage et d’insertions dans la presse, est visible dans le département des Hauts-de-Seine. La mission des assistants familiaux : accueillir à leur domicile des enfants protégés par l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ces enfants, pour des raisons majeures, ne peuvent demeurer temporairement dans leur famille.

Le Conseil général a pour objectif de recruter 200 assistants familiaux afin de remplacer notamment les 90 assistants familiaux susceptibles de partir à la retraite, soit 167 places d’accueil en moins, et de créer de nouvelles places pour répondre aux besoins. Il souhaite, à cette occasion, diversifier le profil des candidats afin de s’adapter aux nouvelles problématiques des enfants et de leurs familles.

Le Conseil général recrute des assistants familiaux dans les Hauts-de-Seine mais aussi dans d’autres départements : l’Allier (03), la Creuse (23), l’Essonne (91), l’Eure-et-Loir (28), l’Indre (36), le Loir-et-Cher (41), le Loiret (45), la Sarthe (72), l’Oise (60), le Val d’Oise (95), le Puy-de-Dôme (63) et les Yvelines (78).

A la création du Département des Hauts-de-Seine en 1964, 4 services extérieurs, situés à Parmain (95), Rambouillet (78), Saint-Gervais-la-Forêt (41) et Montluçon (03), ont été rattachés au Conseil général. Les 200 assistants familiaux recrutés dans ces 4 villes représentent environ 40% des assistants familiaux travaillant pour le Conseil général. Les services extérieurs de Montluçon et de Saint Gervais la Forêt proposent, en plus d’un accueil “classique”, un accueil spécifique pour les vacances. Le service de Parmain (95) accueille également de jeunes mères avec leur nouveau-né.

Suite à la première campagne de recrutement, lancée en octobre 2009, 54 familles d’accueil sont en cours d’agrément par les services du Conseil général. Au total, le Conseil général emploie 500 assistants familiaux accueillant en moyenne 1,8 enfants.

Renseignements grand public : 01 47 29 30 31 – assistantfamilial@cg92.fr

www.hauts-de-seine.net.