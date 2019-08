Le conseil général de Seine-et-Marne participe au débat sur la dépendance

Le conseil général de Seine-et-Marne participe au débat national sur la dépendance des personnes âgées et organise une table ronde mardi 8 février de 14h à 18h, à l’Hôtel du Département en présence de Paulette Guinchard, ancienne Secrétaire d’État aux personnes âgées.

Dans le cadre du débat national sur l’autonomie des personnes âgées, le Conseil général organise le 8 février une table ronde réunissant les acteurs concernés par la question du financement de la dépendance des personnes âgées.

Fidèle à sa méthode, le Conseil général souhaite, avant de se prononcer d’ici le mois de juin 2011, entendre les acteurs seine-et-marnais concernés par le sujet.

Cet événement marquera son engagement à dialoguer sur l’ensemble des sujets avec les acteurs concernés et à se faire le relais de leurs préoccupations et préconisations auprès du gouvernement.

Différentes thématiques seront abordées : le mode de financement de la dépendance, l’avenir pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), la formation des professionnels, l’accompagnement des familles…

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion pour le Département d’affirmer ses exigences, ses valeurs et sa volonté de voir l’accompagnement de la perte d’autonomie financé par la solidarité nationale.

Gérard Bernheim, 1er Vice-Président chargé des Solidarités et Lydie Autreux, Conseillère générale, déléguée aux personnes âgées et à la santé publique interviendront aux côtés de personnalités locales représentatives de leur secteur et d’intervenants nationaux.

Au programme de la table :

– Ouverture par Gérard Bernheim, 1er Vice-Président du Conseil général chargé des Solidarités (avec un focus sur les spécificités de la Seine-et-Marne)

– Mise en contexte (rappel des conclusions du rapport Rosso-Debord) et lancement du débat par Luc Broussy, Vice-président de la Commission « Affaires sociales et familiales » de l’Assemblée des Départements de France (ADF), Ancien délégué général du syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées,

– Témoignages et propositions des intervenants,

– Intervention de Serge Guérin, Sociologue,

– Echange avec les participants,

– Conclusion par Paulette Guinchard, Ancienne secrétaire d’État aux personnes âgées,

– Discours de clôture du Vincent Eblé, Président du Conseil général de Seine-et-Marne

Liste des intervenants locaux :

– Yvelise Abecassis, Directrice du CLIC FACIL de Fontainebleau et Présidente de l’Association Nationale des Coordinateurs et Directeurs de CLIC

– Nicole Chapel, Présidente de l’UNA 77

– Christiane Flouquet, Directrice de l’Action Sociale au sein de la CNAV d’Ile-de-France et

– José Hennequin, Maire de Villeparisis

– Monique Ouvrard, Vice-présidente du CODERPA

– Dr Valérie Poulain, Chef du service gériatrie, Centre Hospitalier de Lagny Marne-la-Vallée

– David Tourmente, Directeur adjoint, Centre Hospitalier de Brie Comte Robert

– Léonora Trehel, Présidente de l’Union régionale de la Mutualité Française Ile-de-France