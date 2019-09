Le Congrès/Salon national pour la maîtrise des risques professionnels à Strasbourg, 30 et 31 Mai

Depuis 15 ans, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 2 éditions par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise des risques liés à l’homme ou à l’outil de travail.





Les Congrès/Salons Préventica réunissent à chaque édition 100 conférences, 350 exposants, et 8 000 à 9 000 visiteurs tant du secteur public que du secteur privé. Exposants et conférenciers apportent des solutions concrètes aux deux problématiques majeures de la santé au travail et de la sécurité des entreprises.

Préserver la santé et la sécurité des salariés

Préserver la santé et la sécurité des collaborateurs et favoriser un développement harmonieux de l’entreprise sont des préoccupations d’actualité. Le Congrès fera donc le point sur la gestion du stress et des risques psychosociaux, l’aménagement des espaces de travail (mobilier ergonomique, lumière, hygiène de l’air, cloisonnements…) ou encore la prévention de la pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites.

Un colloque de deux jours sera consacré à la sécurité des équipements de production et de manutention, à l’hygiène des lieux de travail et à la prévention des contaminations (agro-alimentaire, hôpitaux, établissements scolaires, restauration…) ainsi qu’à la maîtrise de l’utilisation des produits chimiques.

Enfin, un zoom particulier sera fait sur des secteurs d’activités à risques : le bâtiment, l’intérim, l’aide à domicile…

Sécuriser les biens et les personnes

Un 2ème volet qui s’adresse aux maîtres d’ouvrage, maîtres d’oeuvre, entreprises du bâtiment, bureaux d’études, assureurs, installateurs, fabricants de matériels anti-intrusion et contre l’incendie…

Le Congrès permettra de faire le point sur les nouvelles règlementations concernant la sécurité des bâtiments : Etablissements Recevant du Public, immeubles de grande hauteur, certifications des installateurs de systèmes de sécurité, normes européennes relatives à l’incendie et à la vidéosurveillance…