Le concours européen d’architecture Schindler Award 2010 est lancé !

Les étudiants en architecture sont invités à soumettre des projets visionnaires pour développer une zone du site qui avait accueilli les Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Le thème central du concours est «L’accès pour tous», une philosophie de conception pour une mobilité des personnes de tout âge, handicapées ou non.

Le défi pour les participants de l’édition 2010 concerne la réhabilitation d’une partie du «Stade olympique de Berlin» en un parc de sports et loisirs plaisant, fonctionnel et pleinement accessible. Les étudiants doivent réinventer le site – qui comporte des installations sportives, un théâtre en plein air et des parkings – et élaborer une nouvelle voie d’accès pour le relier à la gare ferroviaire la plus proche.Le site doit son importance historique au «Stade olympique de Berlin» que les nazis tentèrent d’exploiter comme une tribune de propagande durant les Jeux de 1936. En fait, l’événement tourna au triomphe pour l’athlète noir américain Jesse Owens, qui remporta quatre médailles d’or – dont la plus convoitée, celle du 100 mètres hommes.

Améliorer accès et mobilité

Le Schindler Award a pour ambition de changer la manière dont les jeunes architectes abordent leur travail. Il les incite à penser au-delà des formes, de la lumière et des matériaux et à se concentrer sur les besoins des personnes qui habiteront et utiliseront les espaces. Il a pour but d’améliorer l’accès et la mobilité pour tous les habitants de la ville, quels que soient leur âge, leur situation et leurs capacités physiques. Le concours engage aussi les écoles d’architecture à intégrer «L’accès pour tous» dans leurs programmes d’études en attribuant des prix d’école. L’université Bauhaus de Weimar, en Allemagne, en est un exemple remarquable : ses cours sur le sujet ont récemment été adaptés sous forme d’essais pour un livre : «Access for All, Approaches to the Built Environment», publié par Birkhäuser en septembre 2009.

Etudiants et professionnels

Ce concours représente une véritable opportunité pour les architectes étant sur le point d’obtenir leur diplôme de voir leurs projets évalués par un jury de professionnels. Il est ouvert aux étudiants en architecture qui suivent une formation soit en dernière année au niveau Bachelor, soit au niveau Master, dans une université ou une école d’architecture européenne. Les étudiants intéressés pour participer au concours 2010 peuvent s’inscrire en ligne sur le site www.schindleraward.com. La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2010. Les projets terminés devront être remis au plus tard le 30 juillet 2010.

Le concours Schindler Award est parrainé par le groupe Schindler, une entreprise de mobilité globale spécialisée dans les ascenseurs et les escaliers mécaniques pour tous les types de bâtiments.