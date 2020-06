Le Commissariat à l’Énergie Atomique de Grenoble expérimente l’accessibilité

Avec environ 5 000 personnes (dont près de 3000 salariés CEA), le site de Grenoble déployé sur 63 ha, est le premier centre de recherche technologique en Rhône-Alpes. Ses thématiques de recherche le placent au cœur des grands enjeux de la société. Les innombrables bâtiments qui le composent, évoluent chaque année avec des constructions neuves ou des réhabilitations.

Dans le cadre d’un nouveau bâtiment, le CEA s’est engagé volontairement dans une démarche d’accessibilité totale pour les quatre formes de handicap. Cette démarche a donné naissance à un lieu qui regroupe toutes les solutions d’accessibilité que l’on peut mettre en œuvre dans un bâtiment. Hélène Birraux, responsable du projet et Mélanie Travier, chargée d’études en accessibilité, nous ont fait visiter ce lieu.

L’abord du bâtiment se fait par une pente douce avec palier, celle-ci donne sur une porte automatique qui facilite le va-et-vient de tous les occupants. Le bâtiment possède des ascenseurs parfaitement aux normes, et équipés d’un miroir disposé de telle manière qu’une personne en fauteuil roulant peut reculer en ayant un regard sur ce qui se passe derrière elle. L’accès aux escaliers se fait par une porte anti feu, équipé d’un oculus de grande taille permettant même aux personnes de petite taille une réelle visibilité. Toutes les toilettes sont équipées de manière optimale avec barres d’appuis, WC et lavabos, respectant les normes, et les distributeurs de savon et sèche-mains disposés pour qu’une personne en fauteuil roulant puisse les utiliser sans difficulté. Une cabine de douche adaptée a également été installée. Les poignées de porte des interrupteurs ont aussi fait l’objet de toutes les attentions, bénéficiant entre autre de couleurs contrastées tout comme le sont les panneaux d’identification des salles. La signalétique qui indique les ascenseurs, les toilettes, les escaliers et les différents services complètent de manière quasi parfaite l’ensemble. Les personnes déficientes sensorielles n’ont pas été oubliées, que ce soit par la mise en œuvre d’alarmes visuelles mais aussi de marquages au sol situés aux entrées des bâtiments et le long des trottoirs, avec l’utilisation de dispositifs particulièrement novateurs en la matière.

Pour l’architecte, comme pour les responsables du projet, ceci n’est qu’une première phase destinée à tester les différentes solutions d’accessibilité. Deux autres projets de construction vont bénéficier de cette première tranche des tests pour être équipés de manière plus performante et plus qualitative. L’objectif est d’arriver au troisième bâtiment avec une modélisation parfaite des solutions d’accessibilité à mettre en œuvre dans le bâti. Nous pouvons saluer cette initiative du CEA de Grenoble qui n’a aucune obligation en la matière et démontre un engagement exemplaire.

Plus d’infos : www.cea.fr