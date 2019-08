Le Comité d’insertion de la région havraise (CIHRH) place tous ses espoirs sur le plan de soutien 2009-2010.

Après la baisse de 5 % des contrats de travail signés par des travailleurs handicapés au premier trimestre, par rapport à la même période de 2008, le président du CIHRH, Jean-Pierre Bellanger, déclare rester confiant pour la suite de l’année en raison de la mise en place du plan de soutien 2009-2010 de l’Agefiph. « Ce plan nous aide aujourd’hui , explique Emmanuelle Crignon, chargée de mission du CIHRH, dans les colonnes de Paris Normandie. Il va, notamment, favoriser l’accès à l’emploi des personnes handicapées et consolider les emplois. » Les employeurs reçoivent toutes les informations sur ce plan, et sur l’obligation d’emploi à laquelle ils sont soumis. Depuis 1993, le CIHRH à sensibiliser et encourager les entreprises, les administrations et les collectivités locales à l’embauche de personnes handicapées. Ce travail ne peut être mené que grâce aux financements apportés par la Direction départementale du travail, l’Agefiph et la Région.