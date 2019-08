Le combat de Janine pour étudier à l’étranger

L’internationalisation du système universitaire oblige désormais de nombreux étudiants à effectuer un semestre à l’étranger. Pour les jeunes souffrant d’un handicap ou d’une maladie chronique et surtout pour ceux nécessitant une assistance 24h sur 24, la préparation de ce semestre est synonyme de complications presque insurmontables. Ce fut le cas pour Janine Mohr, handicapée moteur. Suite à son expérience, elle a décidé de lancer une plateforme mettant en relation des personnes handicapées d’Europe ayant ou désirant effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs études. Elle se bat également pour obtenir le soutien des autorités politiques européennes. Portait.

Les obstacles, Janine, elle connaît. Étudiante allemande de 23 ans, elle souffre d’un handicap moteur depuis sa naissance qui limite ses mouvements. Résultat : pour pouvoir vivre « normalement », la jeune femme est obligée d’être entourée en permanence d’une équipe de trois assistantes. « Nous vivons dans le même appartement où chacune d’entre elles a une chambre », précise-t-elle. Depuis 2008, Janine étudie la « communication multilingue » à l’université des sciences appliquées de Cologne. Dans le cadre du programme Erasmus, elle a effectué, d’octobre 2010 à janvier 2011, un semestre à Valence en Espagne. « Ce semestre à l’étranger est obligatoire sous forme de stage ou de cours. J’ai voulu en profiter pour perfectionner mon niveau d’espagnol, ma deuxième langue après l’anglais. » Une expérience a priori banale qui s’est révélée pour Janine un véritable parcours du combattant.

Sur 200 courriers, seulement deux réponses

« Pour moi, effectuer un stage ou aller en cours n’avait pas d’importance, raconte l’étudiante. J’ai donc cherché dans les deux directions et ai écrit environ 200 courriers à des universités et écoles de langues en leur demandant si elles étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. J’ai seulement eu deux réponses : une école de Salamanca et l’autre de Valence. »

Autre difficulté : trouver un logement. Janine devait dénicher un appartement accessible avec trois chambres : une pour elle et une pour les deux assistantes sur place lors du séjour. « J’ai, au total, quatre assistantes pour former des équipes de deux personnes. « L’équipe A » était à Valence d’octobre à décembre et « l’équipe B » de novembre à janvier. »

Janine a ensuite dû se battre pour obtenir ses bourses d’études. L’étudiante devait récolter assez d’argent pour financer les vols de ses assistantes (16 au total), son logement, les frais de transport à Valence et les dépenses de la vie quotidienne… 20 000 euros était nécessaire. « Beaucoup trop pour moi ! », lance-t-elle. Elle a tout de même pu obtenir une bourse de 10 000 euros de la DAAD (Office allemand d’échanges universitaires). « Sans elle, je n’aurais pas pu faire mon semestre en Espagne ». Elle a dû puiser le reste de la somme dans ses économies.

Vers un réseau européen de soutien aux étudiants handicapés ?

Suite à son expérience, Janine a décidé de s’investir en lançant un mouvement d’entraide entre les étudiants d’Europe. Ainsi, une plateforme Internet (www.kstw.de) a été créée, sous la direction du Service des étudiants de l’Université de Cologne, et mise en ligne en octobre dernier. Son objectif ? Mettre en relation des personnes handicapées ayant ou désirant effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de leurs études. Ce site baptisé « Union des étudiants de Cologne » permet aux participants d’échanger leurs expériences respectives. « On y retrouve aussi mon blog sur ma vie espagnole que j’actualise quotidiennement », souligne la jeune femme.

L’action qui a pris forme au niveau des universités de Cologne vise à s’étendre aux autres grandes villes du vieux continent. « Nous sommes en train de mettre en place un réseau de partenaires avec différentes universités européennes et nous tentons d’améliorer la situation quant à l’hébergement », explique Janine.

Elle souhaite ainsi que les étudiants Erasmus deviennent des « ambassadeurs » en prenant contact avec les personnes chargées des questions liées aux personnes en situation de handicap afin d’évaluer l’accessibilité des bâtiments. « Nous désirons mettre ceci en place en collaboration avec le Bureau des étudiants étrangers de l’université de Cologne et celui de l’École Supérieure de Cologne », précise Janine. « L’objectif est que les étudiants handicapés étrangers aient droit à une chambre dans une des résidences universitaires de Cologne. En échange, les étudiants handicapés doivent eux aussi avoir accès à une chambre en résidence universitaire dans la ville européenne partenaire où ils effectueront leur semestre en l’étranger. »

Par ailleurs, un certain nombre de problèmes doivent être réglés à l’échelle européenne, afin que les questions de financement de l’assistance 24h sur 24, de logement, ne se posent plus pour chaque personne désirant partir. « C’est pourquoi nous tentons d’obtenir un soutien au niveau de l’Union Européenne. »

De retour en Allemagne depuis fin janvier, Janine poursuit son engagement. Elle joue le rôle de conseillère et se met à la disposition des étudiants en situation de handicap pour les éclairer dans leur parcours à l’étranger. « J’analyse la situation et leur explique de quelle manière ils doivent procéder. Ce n’est pas parce que mon séjour est terminé que le combat s’arrête. »

Plus d’informations sur www.kstw.de

Contact Janine : janinemohr@aol.com

* Depuis 1987, Le programme Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), permet aux étudiants d’effectuer une partie de leurs études dans un autre établissement européen, pendant trois mois au minimum ou un an au maximum.