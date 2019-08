Le Collectif Santé Mentale et Troubles Psychiques lance son site internet et organise un rassemblement à Paris le 29 novembre

Dans le cadre de la 5ème édition du « Mois extraordinaire » qui se déroule du 1er au 30 novembre à Paris, le Collectif Santé Mentale et Troubles Psychiques organisera, vendredi 29 novembre, de 17h à 19h sur la Place de la Bastille, une manifestation rassemblant tous les acteurs de la santé mentale (usagers, familles, professionnels du sanitaire, du social et du médico-social, chercheurs) ainsi que les élus et le grand public.

Objectif : rassembler le plus grand nombre de personnes, munies de lampes de poche, bâtons lumineux, T-shirts ou gilets phosphorescents, afin de mettre en lumière la santé mentale et les troubles psychiques, et d’informer le grand public sur l’importance de ce sujet et ses enjeux, ainsi que sur les troubles et le handicap psychiques, encore méconnus.

Parallèlement le Collectif Santé Mentale et Troubles Psychiques vient de lancer un nouveau site internet et une pétition pour que la santé mentale et les troubles psychiques soient déclarés grande cause 2014 : http://www.santementale2014.org/