Un nouveau groupe de réflexion et de bonnes pratiques pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire vient de naître. Le CNEA est ouvert à tous, individuels comme associations. Il fait appel aux bonnes volontés.

Il s’intitule le “Collectif national pour la recherche et la promotion de l’emploi accompagné”. Tout nouveau CNEA qui a vu le jour en juin 2014 pour promouvoir l’emploi accompagné en milieu ordinaire des personnes handicapées. Ce collectif est ouvert à toute personne morale ou physique intéressée par le concept et désireuse de participer à ses travaux. Il réunit, à ce jour, 9 associations (Agapsy, APF, ARERAM, Cheops, FAGERH, FEGAPEI, L’ADAPT, Messidor et Un autre regard). Mais il est également ouvert à toute personne physique ; pour le moment, seules deux ont répondu à l’appel.

Ses initiateurs sont partis du constat qu’aujourd’hui, en France, de nombreuses personnes en situation de handicap ne peuvent accéder à un emploi en milieu ordinaire ou s’y maintenir, faute d’un accompagnement pérenne et mobilisable à tout moment. Ce collectif veut donc se donner les moyens de promouvoir et d’agir en faveur de ce type d’emploi accompagné, en respectant les besoins et attentes des travailleurs concernés.

Quelles missions ?

Le collectif souhaite, favoriser la recherche, les échanges entre les divers partenaires et mettre en commun les expériences. Mais également informer et documenter sur les initiatives relatives à l’emploi accompagné des personnes en situation de handicap. En somme, valoriser et diffuser toute action pouvant être considérée comme une bonne pratique. Mais il entend également porter la parole de ses membres auprès des pouvoirs publics et des organes politiques et, pourquoi pas, coopérer avec les organisations qui présentent des objets similaires, en Europe comme à travers le monde. Enfin, accompagner un travailleur handicapé vers une carrière en milieu ordinaire, c’est aussi rassurer et soutenir les entreprises qui les emploient.

Le collectif souhaite promouvoir et agir en France en faveur de l’Emploi Accompagné en milieu ordinaire de travail des personnes en situation de handicap en considération de leurs besoins et de leurs attentes :

1 favoriser la recherche, les échanges entre les divers partenaires et la mise en commun des expériences,

2 d’informer et de documenter sur les initiatives relatives à l’emploi accompagné des personnes en situation de handicap,

3 valoriser et diffuser toute action pouvant être considérée comme une bonne pratique,

4 représenter ses membres sur le sujet de l’emploi accompagné, notamment auprès des pouvoirs publics et des organes politiques,

5 coopérer avec les organisations présentant des objets similaires, en France et à l’échelle européenne et internationale.

Toute personne ou association qui souhaite partager ses idées et véhiculer ses expériences est la bienvenue. Des travaux sont à l’ordre du jour… Pour le moment, le CNEA n’en est qu’à ses prémices, un site sera mis en ligne dès septembre 2014. En attendant, tout échange se fait par voie postale :

Adresse :

CNEA, 199 rue Molière 60280 Margny-lès-Compiègne.