Le CNRS engage un deuxième plan handicap

Alain Fuchs, président du CNRS (Centre national de la recherche scientifique) et les organisations syndicales ont signé un accord pour engager un deuxième plan triennal handicap.

Adopté à l’unanimité par le comité technique paritaire, le plan handicap 2011-2014 est le fruit d’une négociation avec tous les partenaires sociaux et d’un travail collaboratif avec les médecins de prévention. Préparé après consultation de tous

les agents en 2010, ce nouveau plan assure la continuité des actions du CNRS pour l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Le plan comporte quatre grands objectifs :

1. Accroître le taux de présence de personnels handicapés

60 possibilités de recrutement par an sont prévues sur tous les corps et métiers avec une attention particulière aux doctorants, en vue de la création d’un vivier de jeunes scientifiques pouvant intégrer ensuite le CNRS. « Tous les recrutements sont basés uniquement sur les compétences », précise le Centre. Le plan prévoit aussi de favoriser le maintien dans l’emploi des agents en poste qui ignorent leur situation de handicap.

2. Intégrer les spécificités du handicap dans la gestion de la recherche et mieux prendre en compte le handicap dans la vie des laboratoires

3. Intégrer les spécificités du handicap dans la gestion RH, au moyen d’actions concrètes visant à capitaliser les expériences de pratiques des différents services RH des délégations pour permettre de répondre aux attentes d’accompagnement

au quotidien (traitement et financement des aides, protocole de prise en charge, connaissance des personnes ressources)

4. Mieux communiquer sur la politique handicap et sur les aides existantes.

Pour atteindre ces objectifs, le plan prévoit notamment :

– l’accessibilité numérique sur tous les sites externes et internes, avec l’obtention à terme du label bronze Accessiweb,

– la clarification des processus administratifs de recrutement, de titularisation et des conditions d’accès aux aides techniques, avec formalisation des procédures

et des circuits de traitement,

– l’identification des personnes ressources

au niveau de chaque délégation,

– de favoriser le recrutement d’apprentis

handicapés,

– la professionnalisation des acteurs clés sur

les problématiques du handicap,