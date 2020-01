Le CNFPT, lauréat des trophées APAJH 2010 pour son Guide d’accueil des stagiaires handicapés

L’Association pour Adultes et Jeunes handicapés (APAJH) a distingué dans la catégorie « accessibilité d’un service public », le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), pour son Guide d’accueil des stagiaires handicapés.

François Deluga, président du CNFPT a reçu ce trophée qui récompense l’engagement du CNFPT dans la mise en place d’une politique volontariste en faveur des personnes handicapées.

Organisme de formation des collectivités territoriales, le CNFPT doit accueillir, dans des conditions exemplaires, les stagiaires en situation de handicap dans ses lieux de formation. 4,6% des agents territoriaux sont en situation de handicap, ce qui représente 82 000 agents amenés à suivre des formations tout au long de leur carrière.

Pour préparer ses agents à accueillir les stagiaires en situation de handicap, le CNFPT a élaboré un Guide. Il s’adresse à tous les agents du CNFPT concernés par le processus d’accueil des stagiaires (conseiller formation, assistant, gestionnaires, responsable de logistique…). Il a été conçu comme un outil de référence et s’adapte à chacun de ses utilisateurs. Il présente chaque type de handicap, expose les attitudes à adopter face au stagiaire concerné et les adaptations éventuelles à apporter à la formation.

Le jury des Trophées APAJH a distingué cinq lauréats parmi les 150 dossiers de candidatures examinés, venus de toute la France.

Toutes les initiatives présentées, parmi lesquelles figure celle du CNFPT, ont pour but de faciliter l’accès des personnes en situation de handicap aux différentes sphères de la vie sociale et de l’activité économique et professionnelle.