Le Cned, lauréat Prix Acteurs Economiques & Handicap 2011

La mallette « Les sens de l’art », conçue par le Cned avec le soutien de la Maif, a été primée dans la catégorie « éducation-formation » lors de la remise des trophées du 4e Prix Acteurs Economiques & Handicap 2011, organisée par l’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance). Ce concours permet de distinguer des « actions exemplaires pour le bien-être et le mieux-vivre des personnes en situation de handicap ».

À l’occasion d’une cérémonie à la Bibliothèque nationale de France le 23 juin, Michel Leroy, recteur d’académie, directeur général du Cned, s’est vu remettre un des huit prix Acteurs Economiques & handicap 2011 pour la mallette « Les sens de l’art : découverte de la peinture pour les jeunes malvoyants… et les autres ».

Déjà récompensée deux fois en 2010 (« Coup de cœur du jury » lors du salon Autonomic à Paris et lors des Trophées de l’assurance), la mallette prouve avec cette nouvelle distinction son intérêt pédagogique.

Son originalité est de permettre à des adultes (parents, éducateurs, enseignants) sans connaissance particulière et sans matériel sophistiqué, de faire comprendre et percevoir à des enfants, par une série d’activités et manipulations, imaginées pour des jeunes malvoyants, les techniques et mouvements picturaux, la construction d’une œuvre et les intentions de l’artiste.

Quand on ne voit pas, est-il possible de comprendre le principe du clair-obscur ou de percevoir l’émotion que peut provoquer un ciel tourbillonnant de Van Gogh ? L’objectif est de tenter de faire percevoir ces émotions à un enfant malvoyant mais aussi de lui donner quelques clés de lecture de la peinture, et de l’initier à l’histoire de l’art.

Cette mallette pédagogique conçue pour des jeunes malvoyants, reste parfaitement accessible aux voyants ! Elle s’adresse à tous les petits curieux, ceux qui ne voient pas et ceux qui croient avoir tout vu… Et plus largement, elle peut servir de point de départ pour sensibiliser les enfants voyants à la problématique de l’accessibilité.