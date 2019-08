Le CNEA : Une nouvelle structure pour promouvoir l’emploi accompagné

Un nouveau groupe de réflexion et de bonnes pratiques vient de naître pour favoriser l’emploi des travailleurs handicapés en milieu ordinaire: le CNEA ou Centre National pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné. Ouvert à tous – associations et particuliers – il fait appel aux bonnes volontés.

« Promouvoir l’emploi accompagné, c’est se donner les moyens de ne pas laisser de travailleurs handicapés sur le bord de la route, les accompagner dans leur singularité et soutenir les entreprises qui les emploient ». C’est sur la base de ce leitmotiv qu’a été créé, en juin dernier, le Collectif National pour la recherche et la promotion de l’Emploi Accompagné (CNEA), afin de booster l’emploi accompagné des personnes handicapées en milieu ordinaire.

Ouvert à toute personne morale ou physique intéressée par le concept et désireuse de participer à ses travaux, ce collectif réunit à ce jour 9 associations : Agapsy, APF, ARERAM, Cheops, FAGERH, FEGAPEI, L’ADAPT, Messidor et Un autre regard.

Ses initiateurs sont partis du constat qu’aujourd’hui, en France, de nombreuses personnes en situation de handicap ne peuvent accéder à un emploi en milieu ordinaire ou s’y maintenir, faute d’un accompagnement pérenne et mobilisable à tout moment. Ce collectif veut donc se donner les moyens de promouvoir et d’agir en faveur de ce type d’emploi accompagné, en respectant les besoins et attentes des travailleurs concernés.

Ainsi, le CNEA souhaite promouvoir et agir en France en faveur de l’Emploi Accompagné des personnes handicapées en milieu ordinaire en considération de leurs besoins et de leurs attentes. Plus précisément ses objectifs consistent à :

– Favoriser la recherche, les échanges entre les divers partenaires et la mise en commun des expériences ;

– Informer et de documenter sur les initiatives relatives à l’emploi accompagné des personnes en situation de handicap ;

– Valoriser et diffuser toute action pouvant être considérée comme une bonne pratique ;

– Représenter ses membres sur le sujet de l’emploi accompagné, notamment auprès des pouvoirs publics et des organes politiques ;

– Coopérer avec les organisations présentant des objets similaires, en France et à l’échelle européenne et internationale.

« Toute personne ou association qui souhaite partager ses idées et véhiculer ses expériences est la bienvenue. Des travaux sont déjà à l’ordre du jour. Un site internet dédié sera mis en ligne très prochainement, en attendant, il est possible de nous contacter par voie postale : CNEA, 199 rue Molière 60280 Margny-lès-Compiègne ».