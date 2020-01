Le CNCPH : Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées

La composition du Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH) pour la mandature 2020-2023 a été dévoilée.

Créé par la loi du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées (CNCPH), est une instance à caractère consultatif. Son rôle consiste à assurer la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques qui les concernent.

Le 13 novembre 2019, un appel à candidature avait été lancé pour renouveler ses membres à la veille de la nouvelle mandature 2020-2023. Cet appel à intégrer le CNCPH pour participer à ses travaux a été un véritable succès avec plus de 400 candidatures reçues par le comité de recommandation chargé de proposer la nouvelle composition.

Ce comité de recommandation a été animé par Thierry Michels, député de la première circonscription du Bas-Rhin et Carine Radian – personne qualifiée. Il a étudié l’ensemble des candidatures reçues et a remis ses propositions à Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, qui a arrêté la composition finale du CNCPH.

Ainsi, le CNCPH sera composé de 160 membres organisés autour de six collèges :

– Un collège des représentants des associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles : 62 membres.

– Un collège des représentants des associations ou organismes professionnels : 33 membres.

– Un collège des personnes qualifiées : 24 membres.

– Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d’employeurs : 11 membres.

– Un collège des organisations nationales et institutionnelles agissant notamment dans les domaines de la prévention, l’emploi, la protection sociale et la recherche : 24 membres.

– Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs nationaux et des assemblées parlementaires : 6 membres.

Des changements à prévoir lors de la nouvelle mandature

Un décret en cours de publication précisera le cadre de fonctionnement de cette nouvelle mandature qui intègre des changements majeurs :

– Création d’une nouvelle commission « Territoires et citoyenneté » essentielle pour articuler nos approches nationale et locale.

– Création d’une mission de suivi des avis.

– Création d’un conseil éthique, permettant d’organiser les débats attachés aux évolutions vers une société inclusive, dont le Président aura la charge de définir l’organisation.

La nouvelle assemblée plénière du CNCPH sera installée le 22 janvier prochain par Sophie Cluzel. Elle sera l’occasion de la signature par les membres d’une charte d’engagements – proposée par le Président Jérémie Boroy, confirmant leur participation au processus de co-construction des politiques publiques.

Pour consulter la nouvelle composition du CNCPH : https://www.gouvernement.fr/conseil-national-consultatif-des-personnes-handicapees-cncph

« Le CNCPH renouvelé reflète notre volonté d’impliquer chacun dans la construction d’une société résolument inclusive pour laquelle nous sommes ensemble engagés », a déclaré Sophie Cluzel.