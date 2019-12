Le Club Handicap et Compétences fédère les missions handicap

Les responsables de missions handicap sont soumis à de nombreuses interrogations dans le cadre de leurs fonctions. Il devient alors impératif pour eux de pouvoir échanger avec d’autres acteurs de même niveau. Echanger pour avancer mieux, c’est en substance l’état d’esprit du « Club Handicap et Compétences ». Né à l’initiative de l’entreprise Adecco il y a trois ans, il réunit ainsi des responsables de missions handicap. Son président, Jean-François Connan, Directeur Responsabilité et Innovation Sociale chez Adecco, nous fait partager l’histoire de ce club, dans son fonctionnement et ses ambitions.

Quelles sont les origines de ce club d’entreprises ?

Nous avons imaginé chez Adecco la mise en place d’une entité intitulée « Handicap et Compétences », par laquelle nous souhaitions avoir un effet miroir, afin de nous poser des questions essentielles sur le fonctionnement et le devenir de la mission handicap. Pour y parvenir, nous avons invité des entreprises partenaires autour de la table des discussions. Ce modèle a parfaitement fonctionné et à la fin de cette première étape, il est devenu évident que repartir chacun de son côté aurait été une erreur. Nous avons donc décidé de rester groupés autour de la formule d’un club, pour continuer à faire évoluer notre réflexion et nos actions.

Quelle était l’inspiration du lancement de cette nouvelle entité ?

Nous souhaitions continuer sur le principe des rencontres participatives avec les entreprises fondatrices, et en faire venir d’autres pour élargir le champ des activités économiques représentées. Mais la véritable idée de départ était de faire quelque chose qui soit différent des clubs existants. En somme, participer au Club Handicap et Compétences, c’est échanger sur ce qui marche mais aussi sur ce qui ne fonctionne pas, pour trouver la meilleure manière d’y remédier et partager des solutions avec les autres membres. Chacun de nous dans sa mission est aussi confronté à des angles morts. L’expérience de chacun offre alors un éclairage qui peut profiter à tous. A partir de cette réflexion nous produisons de la documentation et des fiches pratiques, libres de droits et disponibles gratuitement.

Que faites-vous concrètement au sein de ce club ?

Au cours de la première année, nous avons créé trois groupes de travail sur des thématiques précises qui ont donné naissance à des documents très approfondis. La deuxième année, nous avons fait le choix de travailler sur des thématiques plus courtes, pouvant être traitées sur une à deux séances. Cette année, nous avons finalement décidé de faire un mix des deux premières expériences, avec en point de mire la réalisation d’un baromètre qui mesurera l’engagement des grandes écoles face à l’insertion et la prise en compte du handicap dans leur quotidien. Nous espérons à l’avenir pouvoir publier ce baromètre et mettre en avant les écoles les plus engagées.

Nous avons également rencontré Madame Carlotti pour lui faire part de notre vision concernant l’emploi et la formation des personnes handicapées. Et prochainement, nous tenterons de réunir les entreprises d’Île-de-France qui rencontrent des difficultés dans leur politique emploi et handicap. L’objectif étant de les faire parler de leur expérience et de leurs difficultés afin de leur proposer un accompagnement personnalisé en fonction de leurs besoins, et ceci de manière gratuite.

Quelles sont les valeurs du Club Handicap et Compétences?

Spontanément, je dirais : compétence sur le sujet « mission handicap », motivation, engagement, confiance entre adhérents, et simplicité dans la fonction comme dans les échanges.

Comment peut-on adhérer au club ?

Il suffit de faire appel à l’un des membres ou à notre animatrice Marine Labare, qui travaille pour le club en alternance. Toutefois, ce sont en fait les parrainages qui nous ont amené le plus de membres à ce jour. Depuis le lancement, certains ont dû mettre fin à leur participation faute de disponibilité ou parce qu’ils sont partis à la retraite et que leur successeur n’a pas souhaité poursuivre. Nous sommes donc très heureux lorsqu’un nouveau membre nous rejoint.

Comment voyez-vous l’avenir ? Avez-vous une stratégie particulière ?

Jusqu’à présent, nous avançons année par année, mais nous évoluons vers une stratégie plus construite, dont les contours restent encore à définir. Nous ne voulons pas créer simplement une nouvelle structure parmi les autres ! Dans l’idéal, nous souhaiterions rassembler 25 adhérents représentant chacun des secteurs différents. Alors que nous sommes aujourd’hui seize c’est déjà une facette de notre stratégie.

Pour obtenir plus d’informations :

Marine LABARE

Club Handicap & Compétences

Chez Adecco

57-59, Bd Malesherbes

75008 Paris

Ligne directe : 01 77 69 10 49

marine.labare@club-handicapetcompetences.fr