Le chômage en forte progression

Plus de 530 000 personnes se sont inscrites en catégorie A auprès de Pôle emploi entre mai 2008 et mai 2009, ce qui représente une augmentation mensuelle d’environ 44 000 demandeurs d’emploi entre ces deux dates (et de +26 % du nombre de demandeurs d’emploi sur cette période).

Parallèlement, le taux de chômage au sens du BIT, qui avait atteint en avril 2008 son niveau le plus bas depuis 1983 (7,2 %) a progressé d’un peu moins de deux points pour atteindre 9,1 % en France métropolitaine (9,5 % y compris les DOM-TOM). Cette progression correspond à une hausse de 546 000 du nombre de personnes se déclarant au chômage au sens du BIT entre le second trimestre 2008 et le second trimestre 2009.

Des pertes amplifiées

Cette progression du chômage est la résultante des fortes destructions d’emplois enregistrées depuis le second trimestre 2008, dont le nombre est estimé à 557 000. Ces destructions ont atteint un pic au premier trimestre 2009 (186 000). Elles ont essentiellement concerné l’emploi industriel hors construction : l’industrie a amplifié ses pertes d’effectifs par rapport aux années précédentes. Elle a perdu quasiment autant d’emplois au cours des douze derniers mois (un peu plus de 150 000, -4 %) qu’au cours des trois années précédentes. C’est notamment l’emploi intérimaire du secteur industriel qui a supporté une large partie de l’ajustement (qui représente 68 % des pertes d’emplois du secteur depuis le premier trimestre 2008 alors que l’industrie employait 45 % des intérimaires à cette date).

Les jeunes sont les plus affectés

Dans son ensemble, le nombre d’intérimaires a reculé de 234 000 entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2008. Le tarissement de l’emploi intérimaire contribue à expliquer que les jeunes furent les plus affectés par la remontée soudaine et massive du chômage à partir de l’été 2008. Le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) avait bénéficié de l’embellie générale intervenue sur le marché de l’emploi en 2007-2008 pour atteindre au premier trimestre 2008 son niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2003, soit 17,4 %. Mais il progressé ensuite de 6,5 points de pourcentage pour atteindre 23,8 % au troisième trimestre 2009 alors que le taux de chômage, toutes catégories d’âge confondues, progressait dans le même temps de 2 points de pourcentage pour atteindre 9,1 % (France métropolitaine). Le nombre d’inscrits en catégorie A de moins de 25 ans auprès de Pôle emploi a, quant à lui, progressé de 40 % entre mai 2008 et mai 2009.