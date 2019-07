Le Chèque Emploi Service Universel préfinancé au service des salariés handicapés

La diversité est un enjeu économique et social majeur pour les entreprises, et particulièrement l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Sodexo CCS accompagne les directions des Ressources Humaines dans leurs initiatives en leur proposant une solution concrète lance le Pass Cesu ® handicap. Objectif : améliorer la qualité de vie en favorisant l’accès aux services à la personne.

L’entreprise y trouve des avantages en particulier en contribuant au bien-être de ses salariés handicapés grâce à un meilleur équilibre vie professionnelle / vie privée et en sensibilisant l’ensemble de ses collaborateurs au handicap en communiquant sur les actions menées. Elle bénéficie aussi d’incitations fiscales et financer éventuellement le Pass Cesu ® handicap dans le cadre de sa politique handicap.

Une solution sur-mesure pour chaque employeur

Sodexo CCS aide et accompagne les responsables RH dans la mise en place du Pass Cesu ® handicap en leur proposant des outils de conseil et d’aide à la décision et la coordination avec les partenaires institutionnels (MDPH, Agefiph…) ainsi qu’un plan de formation et de communication complet au sein de l’entreprise, pour faciliter la mise en oeuvre du CESU. Des bilans statistiques et des outils de veille garantissent le succès du dispositif.

Améliorer le quotidien

Concilier vie personnelle et vie professionnelle peut être un vrai défi pour les travailleurs handicapés. Le Pass Cesu ® handicap leur permet d’accéder facilement aux services à la personne, pour des aides ponctuelles ou permanentes : transport du domicile au lieu de travail, soins à domicile, aide ménagère, garde d’enfants… Les bénéficiaires voient s’améliorer leur quotidien : intégration dans l’entreprise facilitée et reconnaissance assumée du handicap, amélioration du pouvoir d’achat, le Pass Cesu ® handicap pouvant être financé jusqu’à 100% par l’employeur. Enfin, ils peuvent bénéficier d’offres préférentielles de prestataires spécialisés dans le domaine du handicap et le Pass peut également être utilisé pour des services destinés aux enfants handicapés des salariés (garde, soutien scolaire…).

Compléter l’offre

Un accompagnement permanent est assuré dans l’utilisation du Pass grâce à la mise à disposition de supports d’information variés : modes d’emploi, outils web, assistance téléphonique… Le moteur de recherche Sodexo des prestataires de services à la personne agréés CESU est également un outil utile et les bénéficiaires font l’objet d’offres privilégiées accessibles grâce au Club SodexoAfin de compléter au mieux cette offre, Sodexo CCS s’est entourée de partenaires experts dans le domaine du handicap rt notamment d’un partenaire conseil pour les entreprises : « Atouts & Handicap », qui les accompagne dans la mise en œuvre d’une politique socialement responsable sur le thème du handicap. Domidom, entreprise spécialisée dans le domaine des personnes fragilisées et notamment handicapées, est le partenaire en matière de services à la personne pour les salariés handicapés.

Deux cent jeunes formés

Cette nouvelle initiative de Sodexo CCS n’est pas isolée, puisque l’insertion des personnes handicapées est au cœur des préoccupations du Groupe Sodexo tout au long de l’année. Sodexo est en effet partenaire de plus de 700 établissements d’accueil de personnes handicapées en France, au sein desquels 200 jeunes handicapés sont formés chaque année à la cuisine. Beaucoup peuvent ainsi acquérir des compétences et souvent accéder à un emploi stable. Depuis 10 ans, l’entreprise organise au sein des ces établissements un grand concours de cuisine national qui permet aux résidents handicapés de révéler leur talent culinaire et de valoriser la qualité du travail d’équipe et participe depuis 12 ans. En qualité de partenaire, elle participe à la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées avec l’Adapt. Enfin, signataire de la charte de la diversité dès 2004, Sodexo s’est dotée d’une Mission Emploi Handicap très active, avec plus de 75 embauches, 50 stagiaires et 30 apprentis handicapés intégrés annuellement.