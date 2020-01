Le château du Haut-Koenigsbourg primé pour son action sur le handicap

Le 8 mars, Estelle Lequesne, chargée des publics handicapés au château du Haut- Koenigsbourg, s’est vue remettre à Paris, le Trophée « Femmes de Tourisme 2012 : le handicap, au-delà du réglementaire » dans la catégorie Monuments publics. Créée en 2010, cette récompense valorise chaque année une femme pour son engagement social, sociétal ou entrepreneurial.

Ce trophée constitue une reconnaissance nationale des actions conduites par l’ensemble de l’équipe du château du Haut-Koenigsbourg et l’engagement du Conseil Général du Bas-Rhin en faveur des personnes handicapées.

Le Conseil Général du Bas-Rhin place les personnes handicapées au coeur de son action

Depuis plus de 20 ans, le Conseil Général du Bas-Rhin mène une politique active en faveur des personnes handicapées.

Il souhaite offrir à toutes les personnes handicapées un véritable projet de vie et leur permettre un meilleur accès à la vie en société. Pour cela, le Conseil Général du Bas-Rhin a élaboré un schéma départemental regroupant l’ensemble de ses orientations pour la période 2010-2014, sur des thématiques telles que l’habitat, le transport mais également la culture ou le tourisme… A ce titre, le château du Haut-Koenigsbourg, site incontournable en Alsace accueillant plus d’un demi-million de visiteurs chaque année, se devait d’être accessible physiquement et culturellement aux personnes en situation de handicap.

Un défi de taille pour un château fort de montagne jalonné de nombreux obstacles, multipliés autrefois pour repousser les assaillants ! Aujourd’hui, cette architecture rend difficile la découverte du monument pour les visiteurs handicapés : le circuit de visite traditionnel compte près de 300 marches, de hauteur et d’orientation différentes.

Mais l’équipe du château du Haut-Koenigsbourg a relevé le défi et a engagé une démarche globale prenant en compte l’accessibilité physique et culturelle du monument, la formation du personnel, la promotion et la communication ainsi que la concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées.

De nombreux investissements

Aujourd’hui, le château du Haut-Koenigsbourg propose une offre diversifiée adaptée à tous les types de handicap, quel que soit l’âge ou le niveau de compréhension du visiteur: visites extérieures, visites multisensorielles, visites en langue des signes française, visites pour les personnes déficientes intellectuelles.

De nombreux outils d’interprétation ont également été créés ces dernières années. Le plus emblématique est sans doute l’espace d’interprétation audiovisuel réservé aux personnes à mobilité réduite. Aménagé dans la cour basse, au rez-de-chaussée du moulin, il est une véritable alternative à la visite traditionnelle. À travers un film inédit, toute personne en fauteuil, à grande fatigabilité ou momentanément diminuée peut appréhender la forteresse et son histoire dans son intégralité. Le Conseil Général du Bas-Rhin a investi 350 000 euros pour installer et aménager ce lieu. Il a également investi 80 000 euros dans la création de 4 nouveaux modes d’interprétation, destinés à renforcer l’accessibilité et la lecture du monument : une maquette tactile au 1/150e installée à l’entrée du monument, des visioguides en langues des signes française et allemande, des audioguides avec des commentaires en audiodescription en français et allemand et des livrets en braille.

Une récompense nationale

Créée en 2005, l’association Femmes du tourisme compte des représentantes de l’ensemble des métiers du tourisme : agences de voyages, voyagistes, transporteurs, hôtellerie, résidence de loisirs, institutionnels, nouvelles technologies, salons, locations de voitures, formation. Cette année, en choisissant la thématique « Le handicap, au-delà du réglementaire », l’association a souhaité décerner son trophée

A noter

Du 10 au 17 avril, le château du Haut-Koenigsbourg participe à la semaine du Handicap du Conseil Général du Bas-Rhin en organisant des ateliers sur la thématique de la vie quotidienne au Moyen Âge pour tous les types de handicap.