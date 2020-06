Le CERHEM, un centre de ressources et d’innovation

Le CEREMH a été créé à l’initiative de l’Association Française contre les Myopathies et du pôle de compétitivité Mov’éo. Centre de ressources et d’innovation à vocation nationale dont la mission est de favoriser la mobilité pour tous à tous les âges de la vie, le CEREMH s’est fixé cinq objectifs : apporter un service aux personnes, construire une expertise et la diffuser, innover, structurer et développer une filière économique, construire un réseau.

Pour ce faire, il propose un ensemble de services :

Prestations : Informations sur les produits et services d’aide à la mobilité, conseils en accessibilité, centre de formation à la conduite adaptée, formations professionnelles et observatoire

Recherche et Développement : le CERHEM initie et engage des projets de R&D collaboratifs pour concevoir des produits ou services favorisant la mobilité des personnes en situation de handicap et contribue à l’élaboration de protocoles d’essai et de qualification et à la réalisation de toutes normes et labellisations. Il favorise aussi les transferts de technologies.

Innovation et soutien au développement de la filière économique : rapprochement des entreprises et des besoins des utilisateurs, fourniture des outils de veille technologique, économique et réglementaire et accompagnement des PME/PMI dans leur démarche d’innovation. Au sein de MOV’EO, le CEREMH accompagne les industriels : définition du projet : étude de marché, analyse et traduction du besoin, réalisation du cahier des charges fonctionnelles, accompagnement en cours de conception, design, recherche de financement.

Et évaluation tout au long du projet. Mutualiser des équipements, des compétences et des services, renforcer la compétitivité européenne et internationale et réaliser des chartes de bonnes pratiques en lien avec les organisations professionnelles, les usagers et les financeurs fait aussi partie des tâches du CERHEM.

Développement et animation d’un réseau : le CERHEM met en relation les différents acteurs – utilisateurs, industriels, distributeurs, prestataires de service, services médicaux et paramédicaux, financeurs, chercheurs…-, propose des outils collaboratifs et des événements rassemblant les partenaires et développe des relations et la coopération avec des partenaires internationaux

CEREMH 10-12 Avenue de l’Europe 78140 Vélizy Tel. : 01 39 25 49 87 E-mail : contact@ceremh.org