Le CDH manifestera le 29 janvier

Pour le CDH, les personnes en situation de handicap ont rarement été aussi exclues de la vie sociale, économique et politique. Elles sont les premières victimes du « plan de relance », dans lequel elles n’ont absolument pas été prises en compte.

Le CDH dénonce l’habitude qui consiste à proposer des réformes dans quelque domaine que ce soit sans que le paramètre « handicap » ne soit pris en considération. La réforme de l’Education nationale, par exemple, est proposée sans que la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire n’en soit une des priorités.

Par ailleurs, la grande réforme du secteur médico-social se fait avec la mise en place des Agences régionales de santé (ARS), sans qu’aucune garantie ne soit apportée quant à l’équité de traitement, sur tout le territoire, des personnes handicapées et des personnes âgées. Le CDH constate amèrement les inégalités qui existent déjà sur le territoire national pour les personnes handicapées et demande que l’Etat prenne ses responsabilités et soit garant d’une vie décente pour celles-ci.

Le CDH va intervenir lors des prochaines élections européennes pour faire en sorte que le handicap devienne une réelle cause européenne, car il touche directement plus de 50 millions de citoyens au sein de l’U-E. Le 29 janvier 2009 le CDH sera avec ceux qui manifestent en refusant toute récupération « politicienne » de son mécontentement.

Collectif des Démocrates Handicapés (CDH): www.cdh-politique.org