Le CCAH publie l’étude Handicap, 40 ans d’évolution – Bilan et perspectives

En qualité d’acteur majeur du financement privé d’établissements et de services destinés aux personnes handicapées, le CCAH a interrogé, en 2009, l’ensemble des structures d’accueil et d’accompagnement et organismes gestionnaires soutenus. L’étude Handicap, 40 ans d’évolution – Bilan et perspectives dresse un bilan de l’activité des structures pour personnes handicapées, effectue un suivi sur l’accompagnement des personnes et permet de mieux appréhender les besoins futurs ainsi que les projets de développement. Depuis près de 40 ans, le CCAH a financé plus de 1200 projets et soutenu 10 % des établissements et services sociaux et médico-sociaux.

Les premiers constats

•Augmentation significative des structures médicalisées : depuis les 20 dernières années, elles représentent 1/3 des structures financées.

•20,3 % des établissements financés tendent à favoriser l’accès à l’emploi par la formation ou le recrutement de travailleurs handicapés.

•Plus de la moitié des projets sont destinés aux personnes handicapées mentales.

•13,4 % des projets sont destinés aux personnes polyhandicapées mais les solutions d’accompagnement restent insuffisantes en France.

Tout-établissement ou tout-domicile ? Quelles solutions alternatives ?

L’évolution du regard porté sur le handicap invite à reconsidérer le parcours de vie de la personne handicapée : le tout-établissement ou le tout-domicile sont-ils réellement les seules solutions de l’accompagnement ? La mise en oeuvre progressive de solutions d’accueil évolutives et d’une offre de services de qualité favorise l’autonomie, la participation sociale et le parcours de vie de chacun.

Le manque de structures disponibles pour les personnes handicapées vieillissantes

34,7 % des personnes accueillies en établissements ont plus de 45 ans. Les conséquences d’une longévité nouvelle impliquent que nombre de personnes handicapées survivront à leurs parents. Cette évolution rapide de l’espérance de vie n’a pas été suffisamment anticipée et peu de structures sont aujourd’hui adaptées à l’accueil et à l’accompagnement spécifique de ces personnes.

L’impact des récentes évolutions législatives sur l’organisation du secteur

L’étude propose quelques clefs pour mieux comprendre les évolutions législatives qui modifient profondément les modes d’organisation, de gestion et de travail du secteur : appels à projets, signature de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens, convergence tarifaire, mutualisation, nouveaux modes de gouvernance associative…

Quels projets innovants pour demain ?

Une politique de maintien à domicile et en milieu ordinaire renforcée : 16,5 % des projets de développement concerneront la création de centres d’accueil de jour, de services destinés à favoriser l’autonomie, l’accès à l’école et la vie à domicile, même pour les personnes les plus dépendantes. Un effort confirmé dans la prise en compte de handicaps longtemps ignorés : 17,1% des projets de développement concerneront les personnes atteintes d’autisme ou de troubles envahissants du développement et 7,5% les personnes handicapées psychiques.

En publiant cette étude, le CCAH participe pleinement à une meilleure appréhension des besoins et à l’anticipation des projets à venir.

L’étude Handicap, 40 ans d’évolution – Bilan et perspectives est téléchargeable surle site www.ccah.fr et disponible sous version papier auprès du CCAH : ccah@wanadoo.fr

LE COMITE NATIONAL COORDINATION ACTION HANDICAP

Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprises et les associations nationales les plus représentatives du secteur handicap. Promoteur d’actions au service du handicap, le CCAH a subventionné en 2009 des services et des établissements destinés aux personnes handicapées pour plus de 9 millions d’euros sur tout le territoire.