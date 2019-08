Le « Carnet de santé de la France 2009 » est en librairie

Le carnet de santé de la France en 2009 édité par la Mutualité française en co-édition avec les éditions Dunod ,sous la direction de Jean de Kervasdoué – professeur titulaire de la chaire d’Economie et Gestion des services de santé au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) – vient de paraître. L’édition 2009 de ce carnet de santé – la précédente édition date de 2006 – décrit l’évolution du système de santé français, parallèlement à à celle de dix pays (Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande…) et fait le bilan du rôle de l’Union européenne sur un demi-siècle.

Sur le chapitre français, le Carnet de santé fait le bilan des trois années écoulées depuis l’édition de 2006, soulignant combien le « pessimisme du carnet de santé 2006 était justifié », à la fois sur la réforme créant le médecin traitant, la mise en place du dossier médical personnel (Dmp) – toujours dans les limbes – et sur la réforme qui devait rétablir les équilibres de l’assurance-maladie.

Le Carnet de santé de la France en 2009, sous la direction de Jean de Kervasdoué est co-édité par la Mutualité française et les Editions Dunod. En librairie, 30 euros.