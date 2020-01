Le Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes s’engage dans la structuration de la recherche internationale sur une tumeur rare

Fidèle à sa stratégie de développer un environnement propice à l’émergence de thérapies innovantes contre le Cancer, le Cancéropôle CLARA (Lyon Auvergne Rhône-Alpes) déploie son action en faveur du Sarcome. La rareté de ce cancer des tissus mous constitue un frein à la recherche clinique, rendant tout essai clinique au niveau national difficile à mener. Face à ce constat, l’objectif du Réseau Mondial du Sarcome (WSN, pour World Sarcoma Network) est de mutualiser les compétences expertes au niveau mondial (13 groupes Sarcomes nationaux*) et de fournir une masse critique significative de patients pour la recherche clinique.

La création de ce réseau, coordonné par le Professeur lyonnais J.Y. Blay, constitue une étape déterminante dans l’évolution de la recherche sur le Sarcome. Au-delà d’un engagement financier déterminant (450 000€) pour le lancement du réseau, le Cancéropôle CLARA apporte toute son expertise de la constitution de réseaux de recherche collaborative. Le WSN a récemment obtenu 6 M€ de financements dans le cadre du projet européen Eurosarc du FP7.

Le Réseau Mondial du Sarcome (WSN), une étape déterminante pour l’évolution de la recherche dédiée au Sarcome

L’incidence des sarcomes est de 6/100 000 par an. Ce cancer rare présente plus de 50 sous-types histologiques et 150 sous-types moléculaires, dont certains avec des mutations. Ces sous-types à mutations caractérisées représentent d’importants modèles potentiels de « Preuve du Concept » de thérapies ciblées innovantes. Cependant, leur rareté ne permet pas à un seul centre ou groupe de conduire à un niveau national des essais cliniques d’évaluation des thérapeutiques ciblées. Les progrès de la recherche sont ainsi entravés. Regrouper à l’échelle mondiale les réseaux de recherche clinique et translationnelle des sarcomes pour créer et structurer un environnement favorable au développement et à la gestion des essais cliniques, tel est l’objectif du Réseau Mondial du Sarcome. 13 membres*, groupes nationaux et réseaux de recherche clinique et translationnelle des Sarcomes originaires de 3 continents (Europe, Amérique et Australie) sont ainsi impliqués. Ce réseau scientifique animé par les principaux experts mondiaux réunira ainsi un plateau de recrutement unique sur le plan mondial de sarcomes rares permettant de réaliser les essais cliniques .

Les objectifs et impacts attendus du Réseau Mondial du Sarcome (WSN)

Les acteurs du Réseau Mondial du Sarcome s’appuieront sur une nouvelle méthodologie et des outils collaboratifs pour conduire une véritable recherche internationale autour des tumeurs rares et des tissus conjonctifs.

Les principaux objectifs du réseau sont :

– utiliser et diffuser des procédures standardisées de diagnostic histologique et moléculaire mises au point au sein des réseaux CONTINCANET et EuroBoNet,

– développer une méthode statistique innovante pour des essais cliniques accélérés pour les sous-types de sarcomes rares,

– proposer des critères de réponse -pharmacodynamiques et d’imagerie- standardisés et adaptés aux thérapeutiques ciblées,

– conduire des essais cliniques inter-groupes à l’échelle mondiale.

La mise en oeuvre du Réseau Mondial du Sarcome aura des conséquences directes pour les patients et les professionnels. Elle fournira aux premiers, isolés par ces pathologies rares, un accès à des essais cliniques de grande qualité et à des thérapies innovantes. Concernant les professionnels, le réseau fournira aux cliniciens l’opportunité de s’impliquer dans des essais cliniques d’envergure et aux chercheurs, un accès privilégié à des bases de données et de tissus de patients rares. Enfin, le réseau de pathologistes déjà fortement impliqué bénéficiera d’un accès privilégié à des outils uniques au monde.

Le Cancéropôle CLARA : un soutien à la hauteur du potentiel et de l’impact régionaux

Le soutien accordé par le Cancéropôle CLARA au Réseau Mondial du Sarcome s’inscrit dans la logique de ses efforts pour la recherche sur le Sarcome corrélé au potentiel reconnu de la région Rhône-Alpes dans ce domaine. En effet, le Centre Léon Bérard, situé à Lyon, est le centre pilote des 3 centres référents du réseau NetSarc, l’un des 7 réseaux de référence pour les cancers rares de l’adulte labellisé par l’Institut National du Cancer (INCa). Le Cancéropôle CLARA est également impliqué dans le réseau d’excellence européen CONTICANET (CONnective TIssue CAncer NETwork) qui rassemble 20 équipes réparties dans 9 pays.

Cette concentration de compétences a su notamment attirer la société japonaise OncoTherapy Science à Lyon pour développer, avec le soutien du Cancéropôle CLARA, un traitement innovant ciblé pour les patients atteints de sarcomes synoviaux. Le Professeur J.Y. Blay est à l’origine de cette dynamique. Oncologue au Centre Léon Bérard, il assure la Direction du réseau CONTICANET et coordonne aujourd’hui le Réseau Mondial du Sarcome.

Animé par la volonté de s’impliquer dans la structuration de la recherche clinique et translationnelle des sarcomes à l’échelle mondiale, le Cancéropôle CLARA apporte au Réseau Mondial du Sarcome un soutien de 150 000€ par an, pour une durée de 3 ans. Cet accompagnement contribuera à fournir aux acteurs régionaux un accès optimisé à des ressources et assurément à accroître la visibilité internationale des acteurs régionaux de premier plan dans la recherche sur le Sarcome.

Eurosarc : un projet Européen du FP7 destiné à financer les projets du WSN

Le développement du WSN vient d’être renforcé par l’obtention de financements à hauteur de 6 M€, dans le cadre du projet européen Eurosarc du FP7. Il rassemble 18 centres dans 8 pays et est destiné à financer 9 essais cliniques du portefeuille du WSN et des groupes nationaux, autour de l’EORTC. Ce projet est piloté par l’Université Claude Bernard Lyon 1. La direction de projet est assurée par J.Y. Blay).