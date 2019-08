Le calendrier de l’APAJH du Tarn

En 2010, les enfants, adolescents et adultes accueillis à l’Institut Médico Educatif de Navès, au Foyer Occupationnel Thérapeutique de Castres et au Foyer d’Hébergement de Réalmont, ont réalisé une quarantaine de peintures. Elles illustrent le calendrier associatif 2011 de l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH). Points de vente du calendrier : APAJH du Tarn – 4 rue Jean Le Rond d’Alembert à Albi ; FOT La Planésié – Route de Navès à Castres et MAS Lucie Nouet, Impasse Frédéric Chopin à Saint-Sulpice. Prix : 5 euros.