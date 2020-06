Le bonheur est dans l’accessibilité

La campagne électorale a pris place dans le paysage depuis de nombreux mois même si certains feignent encore de ne pas y toucher. Lors de toutes les élections les associations de personnes handicapées surveillent l’accessibilité des

bureaux de votes. Une véritable nécessité dans un pays démocratique où les candidats n’hésitent pas à dépenser des fortunes en campagne électorale. Entre temps la loi est passée par là et l’accessibilité est devenue une obligation

dans la plupart des domaines. Mais cette obligation date maintenant de plus de cinq ans et le plus gros des aménagements n’a pas été réalisés dans la bâti, la voirie, les transports ou le numérique. Le pari de 2015 est d’ores et déjà perdu mais nous gardons l’ambition de voir cette société devenir nettement plus accessible pour tous.

Pour cela il nous faut bien sûr l’appui opérationnel des politiques, ceux-là même qui ont mis en place la loi de 2005. Paradoxalement, l’accessibilité qui est en France le seul véritable projet de société n’est jamais évoqué par

aucun de candidats à la présidentielle. C’est même un sujet qui semble gêner les candidats car cette loi n’est pas très appréciée et même parfois rejetée car mal pensée et génératrice de coûts importants. Mon avis c’est qu’elle est

mal comprise et que les politiques ont un devoir pédagogique fondamental qu’ils n’assument pas.

Des initiatives telles que le salon Urbaccess (19 et 20 janvier à Paris) prennent le relais et jouent le rôle de catalyseur des tensions liées à la loi mais aussi et surtout de fédérateurs des acteurs industriels et institutionnels qui vont de l’avant et font de l’accessibilité un atout. L’accessibilité est un énorme marché qui n’a pour conséquence que le bien être des populations. Pourquoi un tel projet n’est-il pas le fer de lance de nos candidats ?

Jean-Marc Maillet-Contoz

Directeur de publication de Handirect