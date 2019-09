Le basket aux Global Games

Douze joueurs, deux équipes de Basket-ball, participent à ces Global Games 2009. La première grande compétition internationale à laquelle participent les deux équipes. « Les garçons sont beaucoup plus compétitifs, il s’agit d’un groupe stable avec lequel on est en train de construire quelque chose, même si ce n’est pas facile », explique Jean-Claude Ribert, DSF. Pas facile, avec seulement 6 jours de stages par an de construire un réel collectif, mais ces joueurs ont de très bonnes individualités. De leur côté, les filles sont un peu plus faibles mais travaillent d’arrachepied pour s’améliorer. « Les médailles, nous n’y pensons même pas ! Nous allons essayer de bien figurer. » Le plus important pour cette délégation était d’être présent sur les Global Games, avec les deux équipes.

« Il serait bien d’être dans les six premiers avec les garçons et entre 6 et 8 avec les filles.»

L’équipe de France masculine

Nicolas Etienne 5e au championnat d’Europe, 4e au championnat du monde

Cyril Landrieu 5e au championnat d’Europe, 4e au championnat du monde

Olivier Dusard 4ème au championnat du monde 5e au championnat d’Europe

Braham Yahiaoui 5e au championnat d’Europe, 4e au championnat du monde

Fabien Sauveron 5e au championnat d’Europe

Lionel Kenmoé 1ère sélectionOlivier Gissot 1ère sélection

Farid Ghalem 5e au championnat d’Europe

Rémi Balestrino 5e au championnat d’Europe, 4e au championnat du monde

Cédric Langlamet 1ère sélection

Grégory Sejor 4e au championnat du monde

Stéphane Obdia 5e au championnat d’Europe, 4e au championnat du monde