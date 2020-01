Le 7 décembre 2012, Optic 2ooo mobilise son réseau et ses salariés pour soutenir l’AFM téléthon

Lors de la journée Téléthon du 7 décembre prochain, les magasins Optic 2ooo soutenus par 150 collaborateurs volontaires du siège à Clamart se mobiliseront via des initiatives solidaires. Des actions seront menées en local pour soutenir la recherche et le développement des thérapies innovantes pour les maladies rares, notamment la génique oculaire, un des domaines de l’AFM-Téléthon. Une démarche qui vient compléter l’objectif de près d’un million d’euros récoltés sur l’année en faveur de l’AFM-Téléthon grâce aux ventes de la 2ème paire solidaire à 1€ et des montures la collection MODE in France.

Le 7 décembre prochain, le réseau d’opticiens se mobilisera pour l’AFM-Téléthon avec plusieurs opérations dans toute la France : des « Tests de vue pour bien conduire » seront proposés au grand public pour faire un appel aux dons.

Des enveloppes de dons sont mises à disposition dans les 1184 magasins Optic 2ooo qui sont centres de collecte.

Des initiatives personnelles seront organisées par les opticiens avec le soutien des bénévoles de l’AFM-Téléthon en local. Depuis le début du partenariat, plusieurs opérations ont déjà eu lieu. Un opticien de Lanester (Bretagne) accompagné d’un collaborateur du siège Optic 2ooo a été le premier à franchir le pas en gravissant le sommet du Mont Blanc afin d’y dérouler une banderole « Optic 2ooo partenaire du Téléthon 2012 ».

Pareillement, un opticien du Cateau-Cambrésis a mis en place un stand devant son magasin le 22 septembre dernier à l’occasion de la fête locale de sa ville. Trois animations ont été proposées au public dans le but de récolter des dons en faveur de l’AFM Téléthon : un atelier du regard (maquillage), un atelier gravure sur verres et un atelier de dépistage visuel.

Plusieurs animations seront également réalisées dans les villes ambassadrices du Téléthon :

Le MiniTour Optic 2ooo à Nice qui permet aux enfants de 6 à 13 ans de conduire gratuitement des mini Ferrari pour faire de la prévention en alliant ludisme et pédagogie. Un « Atelier Prof Fou » à Dreux et Moissac, une animation ludique sur la vision à destination des enfants et du grand public. A l’aide d’une maquette géantes en forme d’œil, le « Prof Fou » expliquera aux enfants de manière ludique et instructive le fonctionnement de la vue et, surtout, la manière d’en prendre soin.