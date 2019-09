Le 5e Freedom Drive de Strasbourg aura lieu le 14 septembre

400 personnes de plus de vingt pays européens parcourront les rues de Strasbourg en fauteuil roulant, avec des béquilles, ou à l’aide de chiens guides, avec comme but d’atteindre le Parlement Européen. L’objectif de cette opération qui aura lieu le 14 septembre est de transmettre aux parlementaires les revendications du réseau européen pour la Vie Autonome (ENIL) en matière de politique du handicap.

La Vie Autonome (Independent Living) est à la fois une philosophie et un mouvement de personnes en situations de handicap qui militent pour l’autodétermination, l’égalité des chances et la dignité des personnes. Les défenseurs de la Vie Autonome ont les mêmes exigences que tout un chacun en matière de choix et de contrôle pour leur vie au quotidien. Grandir au sein de sa propre famille, aller à l’école de quartier, utiliser les mêmes transports en commun que son voisin, trouver un emploi en adéquation avec son projet et sa formation, fonder une famille sont quelques unes de ses revendications.

Du 12 au 15 septembre, ENIL organise à Strasbourg des conférences ainsi que des réunions avec pour fil conducteur les droits des personnes en situations de handicap, dans l’intention d’interpeller les membres du Parlement Européen (programme ci-joint).

La présidente d’ENIL, Vibeke Maröy Melström, souligne que “toute personne en situation de handicap devrait jouir des mêmes droits civiques et des mêmes chances que ses concitoyens. Si la société ne peut pas garantir ces droits, c’est au Parlement Européen de faire en sorte qu’ils deviennent réalité”.

Le fondateur de la Freedom Drive, Martin Naughton déclare, lui,“ l’institutionnalisation ne constitue par une solution ! Nous voulons être libres maintenant!”

Cette 5e édition de la Freedom Drive à Strasbourg permettra une nouvelle fois aux décideurs européens de rencontrer des personnes en situations de handicap de l’ensemble du continent et de prendre conscience de la nécessité de mettre en oeuvre les principes de la Vie Autonome. La désinstitutionnalisation, la mise en place d’aides humaines à hauteur des besoins, la création d’un fonds international pour promouvoir les principes de la Vie Autonome et la ratification de la Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées, font partie des revendications concrètes du mouvement européen.