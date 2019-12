Le 4 janvier 2010, Journée mondiale du braille

Cette journée est l’occasion pour notre réseau militant, de rappeler le droit de chaque enfant d’avoir accès au service public d’éducation, d’exprimer l’engagement des PEP pour la scolarisation des enfants et jeunes en situation de handicap, dont ceux en situation de déficience visuelle. Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, avec plus de 500 établissements et services gérés, les PEP accueillent plus de 3 000 enfants déficients visuels au sein de 79 structures avec un accueil en Service d’Hébergement Familial et à l’Education Précoce (SAFEP) ou en Service d’Aide à l’Acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire (SAAAIS).

Dans le cadre de cet accompagnement et afin de palier le manque d’informations sur ces jeunes à besoins spécifiques, nous avons donc mené en 2006 pour la première fois – en collaboration avec notre partenaire l’Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles (ANPEA) – une enquête sur :

« La situation des jeunes déficients visuels en France »

Dotés de cette source de renseignements, notre engagement se poursuit actuellement par notre participation à la création d’un référentiel du métier d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) afin de permettre à ses jeunes à besoins particuliers de vivre leur droit à la scolarisation et d’être acteurs de leurs parcours de vie.

En cohérence avec nos actions nous venons de sortir, en collaboration avec Trisomie 21 France et la FCPE, le guide « Scolariser mon enfant en situation de handicap ». A destination des familles concernées par le handicap d’un enfant, ce livret regroupe les informations nécessaires dans l’accompagnement de leur scolarité et de leur vie au quotidien.