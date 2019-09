Le 22 novembre 2008 à Lyon colloque médical sur le thème

« L’appareillage du tronc est-il encore d’actualité ? »

Pour la troisième fois, le samedi 22 novembre 2008, le Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues organise, à nouveau, son colloque bi-annuel, sur l’actualité du dos à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon.

De nombreux professionnels de santé interviendront : chirurgiens, médecins de médecine physique et de réadaptation, orthoprothésistes, Kinésithérapeutes, ergothérapeutes ; certains d’entre eux issus du Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues, les Drs Bernard Biot, et Pierre Roussouly entre autre, mais également le Pr J.M. Vital du CHU de Bordeaux, les Prs R. Kohler et J. Bérard du CHU de Lyon, le Pr J.M. André de Nancy, Dr J. Boulot de Toulouse, et le Dr Ch. Guillet de Paris…

Contact: 04 72 38 48 78

Le CMRC des Massues : une expertise reconnue dans les pathologies du dos

Le Centre Médico-Chirurgical de Réadaptation des Massues propose un ensemble de prestations visant à assurer la prise en charge médico-chirurgicale par le diagnostic, l’évaluation, le traitement et la réadaptation ainsi que le suivi des déficiences de l’appareil locomoteur d’origine orthopédique, neuro-musculaire et rhumatismale, plus particulièrement des pathologies rachidiennes déformantes et douloureuses, et des amputations des membres.