Le 1er réseau social du handicap et de l’emploi est lancé !

Talentéo* lance lereseautalenteo.fr, le premier réseau social professionnel alliant handicap et emploi. Sa vocation ? Faciliter la rencontre entre entreprises et candidats en situation de handicap, pour enfin présenter aux employeurs potentiels « tous les talents accessibles ».

Talentéo propose une offre de services qui s’axe autour de trois expertises : l’expérience du handicap et de l’emploi, la maîtrise des réseaux sociaux et un recrutement innovant grâce à l’animation de communautés et à une visibilité maîtrisée de la marque employeur. Développé par le réseau social étudiant Yupeek, permet aux utilisateurs d’échanger sur des thématiques professionnelles, de consulter ou diffuser des offres d’emploi. Espace de visibilité différent, le handicap y sera abordé de façon implicite et ouverte : oubliés les clichés !

Parmi les innovations proposées :

– Le matching automatique par affinités entre candidats et offres d’emploi,

– Un site accessible à tous les handicaps,

– Une application mobile indépendante du site pour se connecter à tout moment.

* Grâce à son blog homonyme, classé par Ebuzzing comme le premier blog « handicap et emploi» en France, Talentéo lutte contre contre les stéréotypes. Handicap et emploi se conjuguent ici avec compétences et talents. Sur ce blog, qui invite à une sensibilisation aux réalités du handicap et de l’emploi, on trouve des portraits de professionnels à rencontrer, et des conseils aux entreprises et aux candidats pour suivre l’actualité du recrutement innovant, et surtout, des offres d’emploi.