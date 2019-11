Le 1er octobre les chefs d’entreprise vont se parler handicap !

L’année 2009 revêt une importance particulière pour les entreprises soumises à l’obligation d’emploi de personnes handicapées puisque c’est la dernière année pour celles dites à quota 0 avant la sur-majoration de 2010. L’effet levier de la Loi est particulièrement sensible même pour les établissements non concernés par la sur-majoration. A ce jour, les Clubs Entreprises et Handicap du MEDEF, les campagnes de sensibilisation et de communication parviennent à mobiliser leurs réseaux d’entreprises. Mais, les dirigeants de PME-PMI et les opérationnels dans les plus grandes entreprises ne sont pas toujours aux rendez-vous. Les entreprises partenaires des Clubs évoquent régulièrement leurs difficultés à mobiliser les managers opérationnels des différents sites ou services.

Pour faire bouger les derniers récalcitrants le Club Entreprises Handi Plus Lyon-Rhône du MEDEF organise un « Handichat Employeurs ». Il s’agit d’une manifestation qui utilise internet comme vecteur et support à l’opération. Il est proposé aux employeurs déjà actifs dans le recrutement de personnes handicapées un temps d’échanges avec les nombreux contacts en entreprise que nos missions ne parviennent pas à toucher habituellement.

La formule de web conférence permet d’aller au devant des décideurs, des cadres d’entreprise de toutes fonctions (RH, production, comptables ou financiers, …) et de leur délivrer une information précise et pertinente ne nécessitant aucun déplacement et peu d’investissement de leur temps. Le but est de dématérialiser l’information pour mieux incarner les solutions avec les partenaires locaux de l’entreprise.

Pour plus d’information ou pour participer :

Contact Claudette GOLFIER responsable du Club Entreprises Handi Plus Lyon-Rhône

Tél. 04 78 77 07 72 ou claudette.golfier@medeflyonrhone.com