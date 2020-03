Le 11 mars 2010 L’évènement est au Stade de France !

Assistez à la remise des Trophées Handi-Friends ! Quelles écoles, universités et associations d’étudiants seront désignées lauréates cette année pour leurs actions en faveur des étudiants en situation de handicap ? Sous le haut patronage de Madame Valérie Pecresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, cette manifestation est organisée par Hanploi et Idecom, avec le soutien du groupe Crédit Agricole SA, de Reed Expositions, du Stade de France, de TF1 et Thalès ainsi que de la Conférence des Grandes Ecoles, Tadeo et Surdicité.

Le programme :

16 h : Accueil des participants

16h30 : Discours d’ouverture, par Hervé Laborne, Responsable du groupe « Handicap » de la Conférence des Grandes Ecoles

16h45 : Film de présentation des Trophées 2009

17h00 – 18h45 : Remise des six Trophées

18h45 : Discours de clôture, par Philippe Collin-Delavaud, Directeur général du Stade de France

19h00 : Film des Cordées de l’Insertion

19h30 : Cocktail et exposition des photographies des Cordées de l’Insertion

Inscrivez-vous par mail avant le 1er mars 2010 : handifriends@hanploi.com