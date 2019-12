L’avenir incertain du PDITH

Les structures de PDITH, dont nous expliquons ci-dessous le rôle majeur à travers l’exemple du Rhône, font face à un avenir incertain. En effet, la nouvelle politique publique de l’emploi tend à s’orienter vers une régionalisation des services des PDITH comme des Directions Départementales de l’emploi. Ces organismes seraient donc absorbés par un fonctionnement régional qui, bien que continuant à fournir les services qu’ils rendent jusqu’à présent, seraient déterritorialisés et nettement plus impersonnels. Nous en sauront plus dans les prochaines semaines.

Orientations du PDITH du Rhône

L’objectif actuel et principal du PDITH est d’encourager l’égalité des chances pour les personnes handicapées, de manière à les soutenir dans la réalisation de leur projet d’accès ou de maintien dans l’emploi. Pour y parvenir, le service public de l’emploi et ses partenaires, la MDPH, mais aussi les fonds privés et publics pour l’insertion veillent à conduire des objectifs opérationnels qui se complètent et doivent se soutenir mutuellement :

réussir l’intégration des questions portant sur le handicap dans chacun des dispositifs d’insertion, de formation et d’emploi (plan seniors, sécurisation des parcours, stratégie de lutte contre la discrimination, appui à la GPEC des entreprises, etc.),

faire aboutir un cadre de collaboration partenariale et des modalités de liaisons opérationnelles entre le service public de l’emploi (DDTEFP, ANPE, AFPA, CAP Emploi…) et la MDPH, au regard des termes de la circulaire DGEFP d’octobre 2007,

améliorer l’accès des personnes à la formation, en particulier l’accès à des parcours qualifiants,

permettre la sensibilisation des acteurs concernés, point essentiel pour avancer efficacement sur les enjeux liés à l’accès et au maintien dans l’emploi,

faciliter et améliorer les synergies entre les professionnels du service public de l’emploi et les entreprises adaptées (EA) pour une meilleure utilisation de l’offre des structures au profit des personnes,

inciter les donneurs d’ordre publics comme privés à la sous-traitance ou au recours aux prestations de service réalisées par des EA ou des ESAT (ex CAT),

promouvoir la reconnaissance des savoirs faire professionnels des travailleurs handicapés en EA.

Les programmes majeurs du Fonds de l’Agefiph apportent un large éventail de mesures visant à intégrer les personnes handicapées sur le marché du travail dans les entreprises. Dans le cadre de son programme complémentaire, la délégation régionale de l’Agefiph développe des actions supplémentaires concernant : le lancement d’une action de mobilisation ciblée auprès des entreprises à quota zéro, l’expérimentation d’un accompagnement à la vie au travail. Elle maintient ses ressources pour la prise en charge des modalités de compensation du handicap au travail. De même, les mesures du FIPHFP répondront également au plus près des projets présentés par le secteur public, y compris pour favoriser la mise en œuvre de plans pluriannuels en faveur des personnes handicapées.

La convention cadre entre l’Agefiph et le FIPHFP, signée le 2 juillet 2008, devrait rendre l’accès à l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées plus efficaces et plus rapides, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et à permettre aux employeurs publics et privés de disposer, à terme, d’outils et de services communs pour y parvenir.

Le FIPHFP et l’AGEFIPH vont activement coopérer dans 6 domaines :

La mobilisation du réseau de placement

” CAP Emploi “,