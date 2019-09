L’Autre Cercle Rhône-Alpes annonce la création d’une Clé USB baptisée Discrimi-NON !

Cet outil pédagogique et informatif pour lutter contre les 18 types de discrimination sera présenté et distribué pour la première fois le 29 octobre 2009, à l’occasion de son lancement à la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon. Discrimi-NON ! est un outil pédagogique et informatif à destination de ceux et celles (formateurs, éducateurs, recruteurs…) qui sont quotidiennement au contact de la jeunesse et des personnes les plus susceptibles de discriminer ou d’être victimes de discrimination (employés et employeurs, jeunes et minorités…). Discrimi-NON ! a donc pour but de sensibiliser et informer le public sur les tenants et les aboutissants des discriminations. Ce projet initié par l’Autre Cercle Rhône-Alpes a fédéré de nombreuses associations qui ont mis en commun leurs ressources et leurs compétences. En effet, plus que jamais, il faut agir contre l’ignorance et le rejet de ce que l’on ne connait pas, facteurs de discriminations et d’injustices.

Pour Alain Mougniotte, Président de L’Autre Cercle Rhône-Alpes, “le phénomène discriminatoire est le même quel qu’en soit le motif : ne pas accepter le traitement égalitaire entre des hommes et des femmes aux identités différentes. C’est donc à un véritable enjeu de société que nous voulons, modestement certes, répondre. On ne doit plus pouvoir dire : « je ne savais pas », « comment vais-je m’y prendre », « de toute façon je n’y comprends rien », « il n’y a rien ni personne pour m’aider »… ” .

Discrimi-NON ! sera distribué en octobre 2009 via une clé USB, et bénéficie du soutien de la Région Rhône-Alpes, de la HALDE (Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité), de nombreuses institutions et entreprises du secteur privé, et deviendra, courant 2010, un véritable portail en ligne de référence dans le cadre de la lutte contre toutes les discriminations. Contact Presse Fabrice Poirier – Chargé de communication Tél. : 06 62 61 89 06 / Mail : contact@discrimi-non.org

A propos de L’Autre Cercle Rhône-Alpes :

Dans le monde du travail, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle se manifeste à toutes les étapes de la vie professionnelle : à l’embauche, par le refus de formation, de promotion ou de progression de carrière [plafond de verre et voie de garage], par la limitation de l’accès aux droits du partenaire de vie, par le harcèlement moral, sous la forme de propos homophobes et sexistes…

Créée en 1998 et forte de plus de 700 adhérents, L’Autre Cercle est une des principales associations homosexuelles nationales, regroupant des professionnels, hommes et femmes, du secteur public et privé et des professions libérales, qui sont socialement responsables et cultivent un réseau solidaire et convivial.

L’Autre Cercle Rhône-Alpes, qui a vu le jour en 2001, est une antenne dynamique de la Fédération Nationale de L’Autre Cercle. Entité associative active sur les territoires rhônalpins, composée d’une centaine de membres, L’Autre Cercle Rhône-Alpes s’est donné pour objet de regrouper les personnes Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transsexuelles [LGBT], exerçant, ayant exercé ou étant appelées à exercer des responsabilités dans le monde professionnel afin de combattre les discriminations, plus particulièrement celles fondées sur le sexe, les moeurs, l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

 C’est quoi ?

Un outil pédagogique et informatif, pour lutter contre les 18 types de discrimination (sur l’apparence physique ou le handicap, l’origine réelle ou supposée, le sexe ou la sexualité, l’âge ou le patronyme…).

 C’est pour qui ?

Tous ceux qui sont au contact de la jeunesse rhônalpine : formateurs, éducateurs, recruteurs, responsables d’établissement…

 Comment ?

Grâce à une approche très claire et concrète : un quiz, des mises en situation illustrées, les textes de lois et des explications, un glossaire, un annuaire des associations et structures d’aides, des fiches pratiques…