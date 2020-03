“Depuis de nombreuses années les personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes sont condamnées à vivre dans la pauvreté et l’exclusion”, explique t-on du côté des initiateurs de l’appel. “Le contexte économique et social (déficits, crise…) ne saurait être une raison valable pour abandonner les publics les plus fragiles. La promotion d’une idéologie du chacun pour soi, des seules valeurs du mérite et du travail a dessiné un projet de société duquel les personnes déjà fragilisées par leur handicap ou leur maladie sont exclues. Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle disparaître ? Non !”

Voici la déclaration de Ni pauvre, ni Soumis. “Croyez-nous, nous qui vous parlons en connaissance de cause et vous disons que rien n’est perdu pour résister à la pauvreté ! C’est par notre volonté que nous pourrons faire revenir un jour une société solidaire. Car les personnes en situation de handicap ou malades, ne sont pas seules ! Elles ont la justesse de leur combat avec elles. Elles peuvent s’appuyer sur un mouvement associatif fort et des valeurs universelles telles que la solidarité, la justice sociale, l’égalité ! Nous, collectif Ni Pauvre Ni soumis, personnes concernées par le handicap et la maladie, leurs familles et tout ceux qui les soutiennent, nous invitons la population à nous rejoindre ! Quoi qu’il arrive, notre détermination à résister et à nous battre pour nous extraire de la pauvreté que l’on nous promet ne faiblira pas. Les mois prochains, comme aujourd’hui, nous sortirons nous exprimer sur la place publique et médiatique et utiliserons tous les canaux de diffusion possible pour faire connaitre notre combat.”

Le 18 juin 2010 à 14h à Toulouse, Ni Pauvre ni Soumis midi pyrénées a lancé l’Autre appel du 18 juin, appel de résistance à la pauvreté des personnes en situation de handicap ou de maladies invalidantes.

Retrouvez les premières suites de l’action : http://nipauvrenisoumis.mp.free.fr/autreappel.html