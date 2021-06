Ecouter article Ecouter article





Vous pratiquez l’autosondage ? Préparez vos vacances d’été sereinement !

Découvrez nos sets de sondage tout-en-un pour répondre à tous vos besoins et notre kit de voyage spécialement conçu pour vous accompagner lors de vos déplacements.



Les beaux jours sont souvent une occasion de sortir. Mais, il est préférable d’éviter les surprises. Partir en vacances nécessite de la préparation, tant pour le voyage lui-même qu’une fois sur place.

Cet été : utilisez un set de sondage !

Découvrez gratuitement SpeediCath® Compact Set : le set de sondage compact, conçu pour faciliter le sondage urinaire et vous accompagner partout. Il est tout-en-un et prêt à l’emploi.



Une solution tout-en-un contenant une sonde et une poche de recueil pré-connectée pour faciliter le sondage même en dehors du domicile. Son étui rigide et son format compact vous permettront de transporter facilement vos sondes pendant vos déplacements.

Découvrez les multiples avantages de ce set de sondage :

Une ouverture facile 1 en un seul geste​

Discret 1 : grâce à son format compact, le set de sondage s’intègre dans votre quotidien et trouve facilement sa place dans votre poche ou votre​

Une qualité de lubrification unique 2

Nomade : facile à stocker, à transporter et à jeter pour un sondage en toute discrétion même en dehors du domicile.​

Poche intégrée : aucune manipulation supplémentaire nécessaire pour raccorder la sonde à une poche à urine.

>>> Testez GRATUITEMENT SpeediCath® Compact Set : demandez vos échantillons ici



Et recevez gratuitement votre kit de voyage !

Les voyages sont souvent très enrichissants et s’accompagnent d’un sentiment de liberté… à condition qu’ils aient été préparés. Partez en vacances en toute sérénité et demandez votre kit de voyage gratuit.

Il contient :

Un certificat de voyage à présenter aux agents de sécurité et qui explique votre pathologie (disponible en 10 langues)

Une liste des indispensables avec des recommandations d’objets, produits et affaires personnelles à emporter avec vous

Un guide pratique pour préparer au mieux vos déplacements

Des cadeaux surprises (sac en tissu, étiquette à bagage etc..)

>>> Demandez votre kit de voyage gratuit

Indications : Troubles urinaires d’origine neurologique (paraplégie, tétraplégie, syndrome de la queue de cheval, SEP, Parkinson, Spina bifida) et non neurologique (post chirurgie digestive, urinaire ou prostatique, vessie hypocontractile…).

Sondage urinaire intermittent : les sondes hydrophiles auto-lubrifiées sont utilisées pour le sondage urinaire intermittent et permettent aux personnes atteintes de rétention urinaire de vidanger leur vessie.

Enquête internationale de satisfaction avec l’utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 383 femmes. 90% des participantes ont trouvé SpeediCath Compact Set facile à ouvrir. Enquête internationale de satisfaction avec l’utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 383 femmes. 92% des participantes ont trouvé SpeediCath Compact Set discrète. ​ Composition du lubrifiant brevetée.​

SpeediCath Compact Set : sondage intermittent. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé destiné au sondage intermittent qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Pour utiliser ce produit, vous devez avoir été préalablement initiée à l’auto-sondage. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation. Pour plus d’informations, consultez votre professionnel de santé. Document réservé à l’usage des patients.