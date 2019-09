L’autonomie à tous les âges de la vie

À mi-chemin de la loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l’accessibilité, le handicap et la perte d’autonomie seront des sujets majeurs d’actualité en 2010. Le salon Autonomic Paris se présente comme le lieu unique d’informations et de dialogue sur ces thématiques. Il se tiendra du 9 au 11 juin prochain à Paris Expo, Porte de Versailles, hall 4. Cette 11e édition est le rendez-vous

incontournable pour les professionnels et le grand public.

Depuis le 1er janvier 2010, la dépendance est reconnue 5e risque de la protection sociale. Cette avancée dans le droit aux personnes, quels que soient leur âge et le type de handicap, prouve la prise de conscience du gouvernement sur les besoins des personnes en perte d’autonomie. En imaginant les diffi cultés que rencontre une personne en situation de handicap au quotidien, on réalise à quel point les informations et les solutions collectées peuvent améliorer le « vivre chez soi », la communication ou le « vivre avec les autres ».

Afin d’apporter des solutions appropriées, le salon Autonomic Paris propose, en un même lieu, les dernières innovations, produits et services pour une meilleure autonomie dans tous

les domaines.

Un lieu unique d’informations et de solutions

De nombreuses familles sont aujourd’hui concernées par le handicap, la dépendance et le soutien à domicile. En France, 12 millions de personnes de plus de 16 ans ont au moins une incapacité, une limitation déclarée ou une invalidité reconnue. Les principaux acteurs du secteur se retrouveront dans un espace qui se veut convivial, mais surtout humain.

Avec plus de 450 exposants sur 20 000 m² d’exposition, l’ensemble des solutions techniques, conseils et services à la personne seront présentés : l’habitat et son aménagement ; les transports collectifs et familiaux ; les équipements urbains et l’accessibilité de la ville ; l’éducation, la formation et l’emploi ; le tourisme, le sport et la culture ; la santé et le bien-être ; les aides techniques et les nouvelles technologies…

Le salon Autonomic Paris, c’est également un grand lieu d’échange avec des assises, conférences, tables rondes et forums. Près de 5 000 congressistes sont attendus.

Un salon professionnel et grand public

Autonomic Paris est devenu aujourd’hui le salon référent dans le domaine du handicap et de la dépendance. Trois jours pour informer 30 000 visiteurs de profi ls très variés. En effet, le salon s’adresse à la fois aux acheteurs et prescripteurs du secteur (professionnels de la santé et du social, industriels, fabricants, collectivités…), et peut-être avant tout aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées dépendantes, à leur famille et à tous les « aidants ».

