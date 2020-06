L’auto-école Ecart de conduite récompensée lors du Concours Lyon Ville de l’Entrepreneuriat

C’est à l’occasion du Forum Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (LVE), qui rassemble chaque année tous les acteurs et partenaires du réseau LVE, qu’ont été dévoilés les noms des 5 lauréats du concours Lyon Ville de l’Entrepreneuriat, récompensant les entreprises lyonnaises de moins de 3 ans, en cours de création ou de reprise.

Pour cette 4ème édition, le jury, composé d’experts du réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat et des 5 sponsors, a dû choisir 15 finalistes parmi 110 dossiers de candidatures, pour finalement récompenser 5 entreprises dans les catégories « Emergence », « Originalité », « Développement Durable », « Rebond » et « Coup de Cœur ».

C’est la jeune entreprise « Ecart de conduite » qui a remporté le Prix Rebond, auto-école créée par Dolores Robert à destination des personnes sourdes ou malentendantes. Monitrice d’auto-école depuis 2009, Dolores Robert s’est confrontée à une réelle demande de personnes sourdes ou malentendantes qui souhaitaient passer leur permis et à qui les structures basiques ne convenaient pas. Se rendant compte que rien de tel n’existait en Rhône-Alpes, et même en France, elle a créé Ecart de Conduite, auto-école accessible pour les personnes sourdes et malentendantes. Parlant la Langue des Signes française, Dolores Robert offre une réelle opportunité à ces personnes de passer leur permis. « Dans l’avenir, je souhaiterais me déplacer d’avantage dans les écoles pour sourds et malentendants, afin de leur faire découvrir la solution que leur apporterait mon auto-école », explique Dolores Robert. L’obtention de ce prix Rebond, remis par Guillaume Boyer, Délégué Régional de Total Développement Régional, permettra d’investir dans du matériel pour les malentendants afin d’équiper la salle de code et la voiture de conduite. Plus d’infos sur : auto-ecole.org/lyon/auto-ecole-ecart-de-conduite