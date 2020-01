« L’autisme : de la recherche aux pratiques »

Ce colloque, organisé par la Fondation de France, se tiendra le 2 octobre à Paris. Il sera axé sur les avancées de la recherche, aussi bien clinique (avec les applications pratiques et concrètes pour les personnes autistes et leur famille) que fondamentale. La Fondation a souhaité faire un état des lieux de la recherche sur l’autisme, tant sur la progression des connaissances théoriques concernant ce syndrome ou ensemble de syndromes, que sur l’existence ou non d’un impact de ces avancées sur l’accompagnement médico-éducatif de l’offre de soins.

L’accès au colloque est gratuit. Renseignements et programme : www.fondationdefrance.org inscription : colloque_autisme@fdf.org