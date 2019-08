Lauréats du CCAH : et les gagnants sont…

Le 30 mars s’est déroulée à Paris la cérémonie des lauréats du CCAH 2011. Distingués par le jury parmi une vingtaine de projets d’établissements et de services améliorant l’accueil et l’accompagnement de la personne en situation de handicap, les lauréats ont été attribués cette année aux 5 initiatives suivantes.

Pour la catégorie Accompagnement des personnes handicapées psychiques, l’association du Grand Lieu pour la Maison d’Accueil Spécialisée d’Epaignes (27),

Dès l’été 2012, la Maison d’Accueil Spécialisée d’Epaignes accueillera 42 résidents au sein de 4 petites unités de vie. Chaque résident pourra bénéficier d’activités culturelles, de séances de développement sensoriel grâce à une balnéothérapie et une salle Snoezelen, ou encore de la ferme pédagogique implantée sur le même site.

Les + du projet :

• Une solution d’accueil adaptée aux besoins de personnes maintenues en hôpital psychiatrique faute de places disponibles dans la région

• Des activités de qualité grâce à l’expérience de l’association en équithérapie et à la mise à disposition de la ferme pédagogique

• Un cadre de vie agréable grâce à des patios avec jardins intérieurs et aux larges baies apportant une lumière naturelle.

Contact : Association du Grand Lieu – Rue André Morin – 27260 Epaignes – 02 32 20 32 90 –

assoc.grandlieu@wanadoo.fr

Pour la catégorie Accès à l’emploi, l’association La Main Fine pour son atelier de couture de Saint Denis (93),

Pensé comme un support permettant l’intégration dans un cadre de travail professionnel, le travail de couture permet à des femmes vivant avec le VIH et en rupture sociale et professionnelle de réintégrer de façon durable la vie active. L’atelier de La Main Fin, c’est aussi une boutique haute en couleur et chaleureuse proposant à ses clients ses gammes de vêtements pour toute la famille, son service de retouche et des tissus d’ameublement.

Les + du projet

• Une réponse à une population féminine en grande précarité dans le département le plus touché par le VIH en France après Paris.

• Un emploi adapté et un salaire permettant de déclencher l’ouverture de droits sociaux et l’accès à un logement

• Des partenariats avec de nombreux acteurs tels que la région Ile-de-France, le Conseil Général 93, l’AGEFIPH, Cap Emploi, Ikambere, le Greta, l’AFPA…

Contact : Association La Main Fine – 30 rue de Strasbourg – 93200 Saint Denis – 01 48 20 81 46

Pour la catégorie Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes, l’association Handivillage 33 pour le Foyer d’accueil médicalisé Handivillage 33 de Camblanes-et-Meynac (33)

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Handivillage 33 accueille, depuis février 2010, 68 personnes âgées de 50 ans et plus et porteurs de handicaps différents : handicap psychique, traumatisme

crânien, lésions cérébrales, polyhandicap, infirmité motrice cérébrale, maladie dégénérative ou handicap intellectuel. L’accompagnement spécifique proposé favorise la mixité des populations

en suscitant l’entraide et la solidarité entre les résidents.

Les + du projet

• Une démarche palliative d’accompagnement assurée par un personnel formé à l’accompagnement de la fin de vie et à la spécificité des différents handicaps

• Une transition vers la vie en établissement accompagnée et une solution d’aide aux aidants originale grâce au service d’accompagnement et d’intégration progressive (SAIP)

• Un lieu de vie agréable et aéré grâce aux nombreux jardins intérieurs

Contact : Handivillage 33 – Mairie – 33360 Camblannes-et-Meynac – 05 56 92 91 74

contact@handivillage33.org

Pour la catégorie Accès au sport, aux loisirs et à la culture, l’association “Un rêve de sports et de loisirs pour enfants avec autisme” pour ses programmes d’accès aux loisirs destinés aux jeunes autistes des quartiers nord de Marseille (13)

Créée en décembre 2009, l’association marseillaise permet à des enfants et à des adolescents autistes d’accéder aux sports et aux loisirs. L’association travaille notamment sur la notion du « vivre ensemble » par le biais d’animations, de sorties encadrées et de la pratique du sport en relation avec les familles.

Les + du projet

• Une des rares structures en France à proposer un service de loisirs pour des enfants autistes

• Une valorisation exclusive des loisirs et du sport comme vecteur d’apprentissage et de développement personnel

• Une attention portée à la fratrie

• Un partenariat important avec l’hôpital de jour pédopsychiatrique Plombières de Marseille

Contact : Association Un rêve de sports et de loisirs pour enfants avec autisme – 89 bd

Longchamp – 13001 Marseille – 06 66 38 50 50 – unrevesportsloisirs@hotmail.fr

Pour la Catégorie Prix spécial du jury, l’Association des Rénovations Intérieures (ARI) de Paris (75)

Réussir l’insertion professionnelle de personnes souffrant de troubles psychiques et lutter contre l’exclusion sociale et la précarité, tels sont les objectifs de l’ARI. 15 à 20 personnes en souffrance psychique et formées au métier du bâtiment, les rénovateurs, participent activement à des chantiers de rénovation d’appartements de personnes isolées et vivant dans des conditions précaires dans le sud de Paris ou en banlieue proche.

Les + du projet

• Une émulation et une stimulation donnant à chacun un sentiment d’appartenance à un groupe grâce au travail en équipe.

• Une amélioration de la vie quotidienne de personnes en difficulté sociale et psychique et des relations avec leur entourage grâce à un logement décent et agréable à vivre Contact : Association des Rénovations Intérieures – 22 rue de la glacière – 75013 Paris – 01 40 77 44 19 – ari75@hotmail.fr

LE COMITE NATIONAL COORDINATION ACTION HANDICAP

Le CCAH rassemble des groupes de protection sociale, des mutuelles, des entreprises, des comités d’entreprises et les associations nationales les plus représentatives du secteur handicap. Promoteur d’actions au service du handicap, les membres du CCAH ont subventionné en 2010 des services et des établissements destinés aux personnes handicapées pour près de 11 millions d’euros sur tout le territoire.