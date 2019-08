Lauréats des 1ers Trophées des prestations handiresponsables

Pour la 1ère fois les établissements du secteur protégé et adapté ont été spécialement récompensés par leurs entreprises clientes.

Les 5 Lauréats dont les prestations remarquables ont fait la différence :

Trophée Accompagnement : ESAT Regain Paris, prestation pour l’agence DIALECTICA L’ESAT propose depuis janvier 2011 le service « Regain Courses », soit l’enlèvement et la livraison de plis et petits colis à pied ou en transport en commun sur Paris et sa petite couronne. Les +

– Dimension environnementale et sociale

– Insertion professionnelle des travailleurs

– Valeur ajoutée pédagogique pour les travailleurs

– Valorisation du temps de main d’oeuvre

57, RUE BOBILLOT – 75013 Paris

Tél : 01 44 16 19 00 | Fax : 01 44 16 70 48

Directeur : Philippe BROUANT

E-mail : philippe.brouant@esat-regainparis.fr

Trophée Adaptation : ESAT la Bergerie, prestation pour la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon L’Esat la Bergerie a démarré en 2009 une activité de gestion des équipements fluviaux pour le compte de la communauté d’agglomération du Grand Besançon, qui comprend la commercialisation des équipements fluviaux, l’accueil des plaisanciers et la maintenance des équipements. Les +

– Adaptation de l’offre à la situation locale

– Offre novatrice

– Intégration des travailleurs dans un environnement ordinaire

– Métier porteur avec un réel apport sur le plan touristique local

31-37 RUE ELYSEE CUSENIER – 25580 Étalans

Tél : 03 81 65 03 87 | Fax : 03 81 65 03 91

Directeur : Christian GASNIER

Tél : 03 81 65 03 70 | 06 71 17 89 96 E-mail : christian.gasnier@cas-etalans.fr

Site Internet : www.cas-etalans.fr/esat – www.doubsplaisance.com

Trophée Coopération : Association des directeurs d’ESAT et d’EA de Franche Comté prestation pour le Crédit Agricole de Franche Comté Au sein de l’association, 7 établissements collaborent depuis 2009 pour assurer l’archivage et le traitement de 327 182 dossiers clients répartis en 55 agences du Crédit Agricole de Franche Comté. Les +

– Coopération entre ESAT et EA

– Organisation régionale sur 4 départements

– Réponse à collective à des grands volumes

– Constitution en filière métier (GED)

– Plan qualité garantissant les mêmes niveaux de prestations quelquesoit l’établissement concerné

8 rue Edouard Branly BP 21955 25000 BESANÇON Cedex 7 Tel. 03 81 52 77 49| Fax. 03 81 52 59 06 Email : contact@esat-ea-franchecomte.fr Doubs | Haute-Saône | Jura | Territoire-de-Belfort

Site Internet : www.esat-ea-franchecomte.fr

GRAND PRIX : EA STI, prestation pour Air France L’EA STI, en partenariat avec 7 ESAT organisé en GME assure depuis 2007, pour Air France, le montage et l’assemblage des poubelles et paniers de ramassage de linge présents dans chaque avion. Aujourd’hui, STI investit dans une chaine de fabrication de carton ondulé afin de produire en interne l’ensemble des fourreaux destinés au marché Air France. Les +

– Coopération entre ESAT et EA

– Organisation collective en GME

– Adaptation à la demande spécifique du client

– Initiative pour développer l’offre client

– Acquisition de nouvelles compétences pour les travailleurs

16, AVENUE DE OUGADOUGOU – 86200 Loudun

Tél : 05 49 98 87 80 | Fax 05 49 98 94 41

contactsti-loudun@orange.fr

Directeur : Jean-Louis BRETON

E-mail : noe@sti-loudun.com

Prix coup de coeur : ESAT Mosaïque, prestation pour le Centre de Gérontologie du Raizet

Prix exceptionnel, décerné à l’ESAT Mosaïque, pour tout ce que cette prestation porte comme valeur : la solidarité, le lien intergénérationnel, la valorisation de savoir-faire,…

L’ESAT Mosaïque, ouvert en 2006, est situé dans la ville de Les Abymes (Guadeloupe). Il assure pour le Centre de Gérontologie du Raizet une prestation d’accompagnement des personnes âgées par un service d’animation et de réalisation d’activités ludiques : lecture de journaux, mise en scène de pièces de théâtre, lecture de contes, etc. Cette manière originale de participer à la prise en charge de nos ainés s’inscrit dans la dynamique de projet de vie des résidents visant à rompre l’isolement, stimuler leur motricité et leur mémoire.

Petit perou – 12 salle d’Asile – 97139 Les Abymes

Tél : 05 90 83 11 81 | Fax : 05 90 84 91 68

Directeur : André DOMOTA

Port : 06 90 31 21 40

E-mail : adomota.udaf971@orange.fr